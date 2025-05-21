黏膜下鼻甲成型術 有效改善鼻塞

▲黃聖凱醫師指出，鼻過敏患者若長期依賴藥物控制仍無改善，應留意是否為結構性問題，建議手術改善。 （記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

28歲王姓男子長期鼻塞，以為是過敏，就醫才知因下鼻甲肥厚所致，經手術即改善，其父親也有同樣症狀，自小受鼻塞所苦，換季時更加嚴重，因張口呼吸，常口乾舌燥、紅腫不適，嚴重影響睡眠，經評估後自費進行「黏膜下鼻甲成型術」，術後迅速恢復，不僅鼻塞改善，連打鼾也大幅減輕，笑稱「終於能好好呼吸了」。

術後連打鼾也大幅減輕

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部醫師黃聖凱指出，鼻過敏患者若長期依賴藥物控制仍無改善，應留意是否為結構性問題，建議手術改善。

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黃聖凱表示，鼻腔是人體呼吸系統重要的一環，具備加溫、加濕與過濾空氣的功能。空氣在通過鼻腔時會透過鼻甲與鼻中膈黏膜豐富的血管循環進行調節，使空氣接近體溫與適度濕潤。鼻腔黏膜上的纖毛與分泌物也能協助攔截空氣中的灰塵、細菌與過敏原，形成呼吸道的第一道防線。

但鼻甲組織若因長期過敏或發炎而持續腫大，會導致鼻道狹窄，引起長期鼻塞，這類患者使用藥物效果相當有限，建議採手術物理性地改善鼻腔通氣。

黃聖凱指出，黏膜下鼻甲成型術是微創手術，重點在移除增生的黏膜下組織與肥厚鼻甲骨，並保留大部分表層黏膜，維持鼻腔正常的加溫與加濕功能，具有低出血、低疼痛與恢復期短等優點，可大幅降低罹患空鼻症的風險，有效改善鼻塞症狀，提升生活品質。

黃聖凱提醒，過敏性鼻炎與氣候變化密切相關，尤其在季節交替或早晚溫差大時症狀更易加劇。民眾可透過日常調整來減少過敏發作的頻率，如避免接觸常見過敏原（塵蟎、寵物毛屑、花粉），或居家保持空氣流通、定期更換寢具，出門時可配戴口罩降低刺激物吸入等。若症狀持續或影響生活品質，建議就醫評估，尋求個人化治療方式。

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