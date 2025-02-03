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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

中年男輕忽高血壓 檢查發現心血管疾病風險比75歲高

2025/02/03 10:01

1名40歲的男性工程師，6年來血壓逐年攀升、膽固醇偏高，驚覺身體恐出問題才求診；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

1名40歲的男性工程師，6年來血壓逐年攀升、膽固醇偏高，驚覺身體恐出問題才求診；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕1名40歲的男性工程師，6年來血壓逐年攀升、膽固醇偏高，驚覺身體恐出問題而求診，經心力危險預估，其心血管疾病發生率竟翻了近6倍，比75歲且無慢性病的男性更高，經適合的藥物控制，血壓及血脂穩定下來，也大幅降低心血管疾病發生率。

澄清醫院中港院區家醫科主治醫師詹育儒表示，男子帶著近6年的健康檢查報告求診，表示最近在家測量的血壓偏高，約155/100mmHg，加上這幾年的健康檢查都有一些異常，所以前來求診。

詹育儒表示，患者在6年前的健康檢查中就已顯示出輕微高血壓，約135/90mmHg，低密度膽固醇偏高149mg/dL，高密度膽固醇不足42mg/dL，血糖正常，但有抽菸習慣。當時評估其10年心血管疾病發生率約為6%，屬於低風險。

詹育儒表示，這6年間患者並未就診，也未改變生活型態，體重比6年前增加了約10公斤，除了血壓偏高之外，今年的體檢報告顯示低密度膽固醇升至193mg/dL，高密度膽固醇降至34mg/dL，飯前血糖異常151mg/dL，糖化血色素上升至7.0%。

此外，他仍每天抽一包菸。評估顯示，病患目前的10年心血管疾病發生率暴增至33%，已經比一個75歲且無慢性病的男性更高，在短短幾年內，心血管疾病發生率翻了近6倍，是屬於心血管疾病高危險群。

詹育儒表示，經過一年的努力，病患的血壓及血脂在藥物控制下穩定（血壓<130/80mmHg，低密度膽固醇<100mg/dL）。特別的是，病患積極減重及飲食控制，目前已停止服用糖尿病藥物，但糖化血色素仍維持在5.7%。雖然他偶爾仍抽菸，但此時再評估其10年心血管疾病發生率已降至4%，降幅達8倍之多。

詹育儒提醒民眾，勞工健檢中代謝症候群的異常不宜輕忽，心血管疾病風險往往在不知不覺中上升。三高並非終生必須服藥，但早期用藥降低心血管疾病風險非常重要。若能搭配積極的飲食控制、減重及運動，後續也可能有機會減藥甚至停藥。

澄清醫院中港院區家醫科主治醫師詹育儒呼籲民眾，不要輕忽高血壓的異常。（澄清醫院中港院區提供）

澄清醫院中港院區家醫科主治醫師詹育儒呼籲民眾，不要輕忽高血壓的異常。（澄清醫院中港院區提供）

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