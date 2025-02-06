健康網》游泳健肺、改善呼吸品質！ 學者曝6益處

洪泰雄總結，游泳對肺部的好處不只是增強肺活量，還能提升呼吸效率、減少氣喘發作、改善肺部健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕游泳對肺部的好處到底有多少？營養學者洪泰雄在臉書發文，游泳不只是全身運動，對肺部健康特別有幫助，因為水的阻力、呼吸調控，以及運動強度，都能夠增強肺功能、改善呼吸效率。游泳對肺部的主要益處有：增強肺活量、改善呼吸肌耐力、增強氧氣交換效率、增強對氣喘或慢性肺病患者的適應力、有助於肺部復健、提升心肺適應力，是最適合提升心肺耐力的運動之一。

1. 增強肺活量：游泳時，你的呼吸頻率比陸上運動更受限制，必須學會深吸氣、慢吐氣，這樣可以增加肺活量。研究顯示，游泳運動員的肺活量明顯高於一般人，比賽級游泳者的肺活量甚至能達到6000-8000毫升，比普通人的3000-4000毫升高出許多。

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2. 改善呼吸肌耐力：水的浮力讓身體更輕鬆，但水的壓力會讓吸氣變得稍微困難，這相當於是一種「肺部的阻力訓練」。長期游泳會讓橫膈膜、肋間肌等呼吸肌群更強壯，提升肺部的耐力與效率，幫助減少呼吸困難。

3. 增強氧氣交換效率：在水中運動時，肺泡的擴張能力提高，有助於更有效地交換氧氣與二氧化碳。這種適應可以幫助改善血氧濃度，減少身體的缺氧感，對於運動表現、耐力訓練，以及心血管健康都有好處。

4. 增強對氣喘或慢性肺病患者的適應力：游泳環境濕度高，相對於乾燥空氣，更不容易引發氣喘發作。規律游泳能改善氣道收縮問題，減少氣喘患者的運動誘發性喘息，許多慢性肺病患者，也會透過游泳訓練來改善呼吸功能。

5. 有助於肺部復健：長期吸菸、肺氣腫、慢性阻塞性肺病（COPD）患者，透過游泳可以促進肺部擴張，幫助修復肺部組織，減少肺功能惡化。游泳強調緩慢深呼吸，可以訓練患者用更有效率的方式利用肺部儲存的氧氣。

6. 提升心肺適應力，降低呼吸負擔：游泳是全身性的心肺運動，會讓心跳加快、血液循環加強，讓肺部更高效地輸送氧氣到全身。這對於長期缺乏運動、心肺功能較差的人，是一種安全且有效的訓練方式。

洪泰雄總結，游泳對肺部的好處不只是增強肺活量，還能提升呼吸效率、減少氣喘發作、改善肺部健康，甚至幫助肺部疾病患者進行復健。這也是為什麼游泳被認為是最適合提升心肺耐力的運動之一，特別適合想要增強肺功能、改善呼吸品質的人。

洪泰雄指出，肺氣腫、慢性阻塞性肺病（COPD）患者，透過游泳可以促進肺部擴張，幫助修復肺部組織，減少肺功能惡化；圖為情境照。（圖取自freepik）

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