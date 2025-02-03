健康網》開工變天冷吱吱！ 必吃「8大產熱食物」一次看

營養師表示，紅茶中的茶黃素，可促進循環代謝力，有助於保暖；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕初六開工日，「強烈冷氣團」也開工！氣象署指出，今（3）日起強冷空氣南下，北部氣溫驟降，週二將由濕冷轉乾冷，平地低溫將下探至8度，務必注意保暖；對此，營養師邀請藥師凱鈞一同在臉書「高敏敏 營養師」分享手腳冰冷必吃產熱食物，包括：紅棗及枸杞、當歸及黃耆、生薑及黑糖、羊肉及雞肉、大蒜及黑胡椒、紅茶及可可、鐵質、維生素B群，不讓手腳冷吱吱！

紅棗及枸杞：枸杞含有豐富鐵質，有助於增強造血功能、促進身體循環，搭配紅棗更有效幫助產熱。

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當歸及黃耆：可以煮湯的時候加進去，既養生又能產熱。

生薑及黑糖：早上泡一杯黑糖薑茶暖暖胃，其中生薑中的薑烯酚有助血液循環、驅寒保暖。

羊肉及雞肉：羊肉爐和當歸雞湯都是幫助暖身體的補品，和親友們一起分食，暖心又暖胃。

營養師表示，羊肉爐可幫助暖身；示意圖。（圖取自photoAC）

大蒜及黑胡椒：兩種辛香料都有豐富植化素，其中大蒜建議壓碎後等15分鐘再吃，蒜素可促進血液循環；黑胡椒中的胡椒鹼則有助於驅寒保暖。

紅茶及可可：茶黃素和可可多酚，可促進循環代謝力。不過，挑選可可時，記得要選70%以上的黑可可。

鐵質：如動物肝臟的豬肝、深色蔬菜的菠菜都富含鐵質，是幫助紅血球生成的重要原料，可以提高血液含氧量，助保暖。

維生素B群：維生素B1和B12都是維持紅血球健康的關鍵角色，可促進代謝力、增加手腳血液循環。

日常生活產熱小技巧

凱鈞補充，除了飲食外，也可透過日常生活3個秘訣幫助保暖，首先可於起床後動動身體，像是快走、伸展操等，運動強度不用太高，只要動一下就能增強血液循環，改善手腳冰冷；同時，外出穿足保暖衣物，選擇羊毛襪或加厚手套，保持四肢溫暖，或是添加圍巾、耳罩保暖衣物，減少熱量流失。

此外，睡前來一桶熱水泡腳，不僅療癒身心，也會讓全身熱起來，建議用40°C左右的熱水泡腳15-20分鐘，並加入薑片或艾草，溫暖身體的同時，也能提升整體健康與舒適感；起床前建議賴床一下，因突然從床上跳起來，容易使皮膚血管收縮，不利於健康，建議慢慢起身、起床後穿一件外套保暖；不只如此，也要注意生活作息，避免熬夜、飲酒，並搭配規律運動，提高肌肉量，由內而外打造產熱體質。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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