健康網》定期健檢、健康管理！ 4招逆轉「三高」守住健康

國健署建議少油、少鹽、少糖，多攝取膳食纖維，並選擇天然食材，減少加工食品攝取；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓、高血糖、高血脂（三高）是現代人常見的健康隱憂，然而，由於初期症狀不明顯，許多人往往忽略檢查，讓疾病悄悄威脅身體健康。國民健康署於臉書專頁提醒民眾，別讓「沒感覺」成為拖延健檢的理由，透過定期健康檢查、戒菸、健康飲食、規律運動等健康管理，有效控制三高，降低慢性病風險。

逆轉三高 4大關鍵行動

1.定期健康檢查：監測三高數值是健康管理的第一步。血壓測量可採「722」原則，即連續7天，每天早晚測量1次，每次測量2遍取平均值，以掌握血壓變化，及早發現異常狀況。

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2.戒菸：吸菸會影響血管健康，提高罹患心血管疾病的風險。戒菸可幫助血壓與血脂維持穩定，降低中風與心臟病的機率。國健署提供免費戒菸專線0800-636363，隨時提供戒菸諮詢與協助。

3.健康飲食：飲食習慣直接影響三高控制，建議少油、少鹽、少糖，多攝取膳食纖維，並選擇天然食材，減少加工食品攝取。此外，以白開水取代含糖飲料，有助於血糖與體重管理。

4.規律運動：適量運動能改善血液循環，促進新陳代謝。專家建議，每天進行至少30分鐘的中強度運動，如快走、騎自行車、游泳等，並確保每週累積達150分鐘以上，才能有效提升身體機能。

國健署提醒，定期健檢後，可將健康數據登錄至慢性疾病風險評估平台，即可了解未來10年內罹患三高的風險，進一步進行健康管理與預防。千萬別讓三高悄悄偷走健康，從今天開始，落實定期檢查、健康飲食、規律運動、遠離菸害，才能有效控制三高，守護健康人生。

國健署提醒，民眾血壓測量可採「722」原則，即連續7天，每天早晚測量1次，每次測量2遍取平均值，以掌握血壓變化，及早發現異常狀況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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