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健康 > 心理精神

健康網》開工好厭世！ 醫曝簡單3招遠離「收假症候群」

2025/02/02 15:46

醫師表示，長假過後，身體與心理無法立刻調整回平日的規律作息，容易出現「收假症候群」；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，長假過後，身體與心理無法立刻調整回平日的規律作息，容易出現「收假症候群」；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大年初五各行各業陸續開工，想必多數人捨不得假期結束，掙扎不想上班吧！初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯建議，收假前建議改變作息、飲食，如多動少坐、早點睡別熬夜、多喝水代替含糖飲，遠離「收假症候群」。

楊智雯在臉書專頁「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」發文指出，「收假症候群」（Post-holiday syndrome）指的是在長假過後，身體與心理無法立刻調整回平日的規律作息，容易出現疲倦、失眠、焦慮、情緒低落等症狀。尤其經過9天放鬆、慵懶的年假後，突然要恢復正常上班，對身體與心理都是一大挑戰。

面對長假結束，該如何收心呢？楊智雯建議，除了清淡飲食、吃夠營養素，適量運動也是幫助身體排毒、幫助收心的好幫手，下面3招可在家輕鬆收心：

●多動少坐：過年期間很多人待在家裡，吃了又睡，睡了又吃，或者一邊追劇一邊吃零食，9天的連假過後，體重不增加也難。開工前，試著每天規劃30分鐘以上的運動，像是慢跑或快走等有氧運動，有助於叫醒休息9天的心肺功能。另外，在家也可以「超慢跑」，每次至少跑30分鐘，促進脂肪燃燒，減少健康負擔。

醫師建議，早點睡別熬夜助收心；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，早點睡別熬夜助收心；圖為情境照。（圖取自freepik）

●早點睡別熬夜：過年期間作息不規律，晚睡晚起可能打亂了生理時鐘，而睡眠不足會影響體內荷爾蒙的平衡，特別是飢餓素（ghrelin）的分泌，容易促進食慾，引發想吃消夜、零食的渴望，進而影響代謝和體重控制。因此為了控制食慾，強迫自己午夜12時前上床睡覺，並於睡前2-3小時不要進食，否則腸胃道的血液經由門脈循環來到肝臟時，肝臟還是要熬夜進行代謝和解毒工作。

●多喝水代替含糖飲：許多人可能想說過年期間放縱一下沒關係，珍奶、手搖飲料天天來一杯，但要小心一杯大杯全糖手搖飲的含糖量大約在56-70公克，已超過WHO每日建議添加糖攝取量。這些高糖飲品不僅會導致血糖快速上升，還會因此上癮，假期過後仍舊難以戒掉，造成體重上升，還會增加糖尿病與心血管疾病風險。

楊智雯補充，收假症候群不是一兩天就能完全消失，調整心態與生活習慣需要一些時間，給自己一點時間，重新找回節奏，開工後會更加輕鬆！

醫師指出，含糖飲不僅影響血糖，還會因此上癮，造成體重上升，甚至增加糖尿病與心血管疾病風險，因此建議多喝水取代含糖飲；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，含糖飲不僅影響血糖，還會因此上癮，造成體重上升，甚至增加糖尿病與心血管疾病風險，因此建議多喝水取代含糖飲；圖為情境照。（圖取自freepik）

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