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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》年後肥一圈？ 醫教7招「甩油計畫」護健康

2025/02/03 09:28

醫師教7招甩油計畫，遠離肥胖更健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師教7招甩油計畫，遠離肥胖更健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年期間，吃了不少大魚大肉，讓人肥一圈！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，大吃大喝除了讓體重增加外，也可能使消化不良、慢性病風險升高，因此整理7項年節後恢復健康狀態建議，包括：調整飲食結構、控制分量與進食速度、多喝水、適度補充益生菌或是採取輕斷食計畫。另外，生活上也應調整作息與壓力管理，並恢復運動習慣更健康。

1.調整飲食結構—多纖維、少油脂：根據研究，過量攝取高油、高糖食物會增加腸胃負擔，導致便秘與腸道菌群失衡。因此，年後應該多吃蔬果，如芥菜、青江菜、大白菜等高纖維蔬菜，或是蘋果、奇異果等水果；並減少高脂肪食物，避免肥肉、炸物，改用蒸、煮、燙的烹調方式；同時，也應選擇原型食物，減少加工食品的攝取，避免過多鹽分與添加劑。

2.控制分量與進食速度：暴飲暴食是過年常見的問題，節後應該學會適量與慢食。建議每餐吃到八分飽即可，避免過度飽腹感，不只如此，也應細嚼慢嚥，每口食物咀嚼20次以上，減少腸胃負擔，促進消化。

3.增加水分攝取：水分不足，會加重便秘與代謝負擔，因此衛福部建議，成人每日應飲用6-8杯水（每杯約240毫升）。建議可於飯前喝水，增加飽足感，避免過量進食，並避免含糖飲料，改喝無糖茶或白開水，減少額外熱量攝取。

醫師表示，水分不足會加重便秘與代謝負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，水分不足會加重便秘與代謝負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

4.恢復規律運動：節日期間運動量減少，容易導致體重增加與肌肉流失。年節後應逐步恢復運動習慣，如快走、慢跑等有氧運動，幫助燃燒多餘熱量；深蹲、伏地挺身等肌力訓練，增強肌肉力量；亦或是飯後散步，促進腸胃蠕動，減少脹氣與消化不良。

5.調整作息與壓力管理：過年熬夜與作息紊亂會影響新陳代謝與免疫力。建議年後養成早睡早起習慣，每天提早20分鐘入睡，逐步恢復正常作息，並透過冥想、深呼吸或聽音樂來放鬆心情。

6.適度補充益生菌：腸道健康是整體健康的基石，節後可多攝取含益生菌的食物，如優酪乳、泡菜、味噌等，幫助腸道菌群恢復平衡。

7.採用輕斷食法則：若節日期間進食過量，可嘗試輕斷食（Intermittent Fasting）減輕腸胃負擔。舉例來說，透過「168斷食法」，每天進食時間限制在8小時內，其餘16小時禁食；或「減半法則」，每餐減少一半的分量，逐步恢復正常飲食。

醫師指出，若節日期間進食過量，可嘗試輕斷食減輕腸胃負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，若節日期間進食過量，可嘗試輕斷食減輕腸胃負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

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