可望驗血篩出大腸癌！ 研究：準確率逾8成

大腸癌高居全球癌症死因第四位。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，一種新型血液檢測技術，能準確篩檢中老年族群的大腸癌，偵測罹癌者體內大腸癌的準確率為81%，排除健康者罹癌的準確率則高達90%。這項新技術可望大幅提升大腸癌篩檢率，及早發現及早治療。相關研究成果已發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology）。

大腸癌高居全球癌症死因第4位，根據美國疾病管制暨與預防中心（CDC）統計，2022年美國就有52967人死於大腸癌，且男性患者多於女性。約三分之一的病例在癌細胞尚未擴散前即被診斷；然而，仍有約20%的患者確診時，癌細胞已擴散至身體其他部位。儘管如此，在美國某些州，竟有多達4成的民眾符合篩檢建議，卻選擇不接受篩檢。

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目前大腸癌的標準篩檢方式為大腸鏡檢查，但許多人因其侵入性、需事先清腸準備，以及麻醉風險而卻步。紐約大學格羅斯曼醫學院（New York University Grossman School of Medicine）胃腸病學家，也是此研究的主要作者舒卡特博士（Dr. Aasma Shaukat）表示：「我們迫切需要更方便、安全且易於執行的大腸癌篩檢方式，而這項血液檢測技術，正好提供了新的契機。」

這項新型血液檢測透過分析血液中腫瘤釋放的生物標記，來輔助判斷是否罹癌。「這項技術並非要取代大腸鏡」，舒卡特強調，「而是作為初步篩檢工具，協助醫療人員找出高風險族群，優先安排進一步檢查。」更重要的是，這項檢測排除健康者罹癌的準確率高達9成，有助於減少不必要的醫療程序。

新型血液檢測的問世，預期將大幅改變大腸癌的篩檢現況。舒卡特樂觀表示：「血液檢測具有提高大腸癌篩檢率的潛力。」這項突破性的技術，也獲得美國胃腸病學會（American College of Gastroenterology）的認可，已將其納入最新的診療指引中。建議50至75歲的民眾，可與醫師討論結合血液檢測與傳統檢查，建立起更完善的大腸癌防護網。

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