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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》耳鼻喉科授誤吞魚刺3步驟 漁業署教簡單去刺

2025/02/01 14:45

春節期間常見魚刺卡喉嚨而就醫的傷患，醫師談到一晚就有可能遇上5名傷者。（圖取自freepik）

春節期間常見魚刺卡喉嚨而就醫的傷患，醫師談到一晚就有可能遇上5名傷者。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間不少人會吃點魚，而不少人經常將魚料理當作補充營養素的來源。然沒人想吃到「魚刺」，小型的魚刺刺到舌頭很痛苦，若不慎吞入大塊的魚刺更可能致命。羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪表示，依照過往值班經驗，除夕夜一晚遇上5、6名被魚刺鯁助的病患，是常有的。

張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」透過夾魚刺的影片提醒，家人團圓有說不完的話，餐桌上必定少不了好吃的魚。若不幸誤吞魚刺，記得3點：不吞飯、不硬挖、找有耳鼻喉科醫師值班的急診。

另外若能在享用前去除多一點魚刺，並且用餐時注意，就能減少被魚刺卡喉的風險。農業部漁業署表示，台灣擁有豐富的海洋資源，孕育出各式各樣的魚種，且擁有先進養殖漁業技術，讓漁業蓬勃發展！魚是國人愛吃的佳餚之一，魚肉有豐富的蛋白質和DHA、EPA等，營養價值滿分加上軟嫩口感，適合所有年齡層食用。

目前市面上已經有許多經「去刺」處理的水產品可以選擇；若消費者選購的是未經去刺處理的水產品，漁業署簡單說明3個可去除魚刺的方法。

●用筷子把魚的胸鰭、背鰭與腹鰭取下。

●用筷子從鰓蓋後緣，沿體中線把魚肉上下剝開，並把魚肉先放置一旁。

●一手用筷子夾著魚骨頭，另一手用湯匙稍微壓著魚骨下方的魚肉，將骨頭整個拉起來。

這樣就能享用美味的魚肉。不過有的魚有細刺，吃的時候要小心不要把魚肉混著其他菜飯一起入口，應該要細嚼慢嚥，才能察覺口中是否有魚刺。

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