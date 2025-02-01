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健康 > 杏林動態

健康網》年節「這天」急診人最多 醫：天邊孝子症候群

2025/02/01 11:41

醫師指出，「天邊孝子症候群」的一個分枝，「過年症候群」症狀之一，就是帶父母去「急診」擠，嚴重一點的，就會「大鬧急診」，展現孝心；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，「天邊孝子症候群」的一個分枝，「過年症候群」症狀之一，就是帶父母去「急診」擠，嚴重一點的，就會「大鬧急診」，展現孝心；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年期間，急診室人多的原因有：門診沒開、流感旺季、大吃大喝等。不過，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，據歷年統計來看，初二會是急診室人潮高峰。

推測其原因，陳志金認為，一方面是除夕、初一長輩們也可能比較會避諱到醫院；另一方面是遠方的孝順子女終於回來，其實是「天邊孝子症候群」的分支「過年症候群」，就是帶父母去「急診」擠，嚴重一點的，就會「大鬧急診」，展現孝心。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金的貼文」發文分享，有人猜人潮高峰是除夕，事實上除夕在圍爐的時間，急診是相對平靜的，但是吃過晚餐以後，人潮才會湧現，而初二中午過後人潮會比較多，與過年的「初二回娘家」習俗有關，一段時間沒有見到父母察覺「有異狀」，想帶著去醫院「偏偏門診沒有開」，只好一家大小，帶著長輩去急診看「慢性病」，是新年特有景象。

陳志金說，這些「天邊孝子」平日沒在父母身邊，覺得平日和父母住在一起的兄弟姐妹，怎麼都沒有好好的照顧父母，過年回家總是覺得父母和自己想像中的不一樣，父母此時才有機會和子女吐露身體長年的不適。

於是，為了表示孝順，就在過年期間，硬是把父母帶去看急診，其實「急的」是自己內心的愧疚。有些異狀或不適，早已經存在一段時間了，根本也沒有急迫到需要去急診看，真的不需要帶老人家去急診跟人家擠。

陳志金建議久久才回家的孝子們，可以不用帶父母擠急診，回家時，多帶一些補品、保健食品、止痛貼布、胃腸藥，來孝順父母。回家前先透過電話，看看父母有什麼需要，紅包可以再包大包一點。當然，比以上兩個都重要的是，陪陪父母聊天、抱抱他們、表達感謝養育之恩，不要只顧著和兄弟姐妹之間聊天或者打麻將。

陳志金強調，若真需要就醫，可以考慮年後的門診，協助長輩們上網預約相關科別，長輩們不必到醫院現場去排隊等掛號。已經存在一段時間的「老毛病」，如果去急診，大部分也只是臨時的處理，最後還是得預約回到各專科門診追蹤治療。一年當中，好不容易回家，就好好的陪父母，如果不是緊急的醫療問題，別把時間耗在急診「等待看診」，而且，在人擠人的地方，老人家的被感染風險也會比較高。

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