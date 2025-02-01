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健康 > 杏林動態

收假恐迎就醫潮 台北捐血中心：庫存不到4天 請民眾捐血

2025/02/01 11:06

春節將結束恐迎來就醫高潮，台北捐血中心今日表示，血量庫存不到4天，呼籲熱心民眾捐血。（資料照）

春節將結束恐迎來就醫高潮，台北捐血中心今日表示，血量庫存不到4天，呼籲熱心民眾捐血。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕今天大年初四，台北捐血中心今（1）日表示，血液庫存量今日只剩下4.1天，A型血不足5天庫存，B型及O型血更剩不到4天庫存，面對春節假期即將結束，恐怕會迎來另一波就醫高潮，血液輸用量預期將增加，入不敷出的情形怕更加嚴重，呼籲熱血民眾踴躍捐血助人。

台北捐血中心表示，農曆年假期間民眾返鄉、出國旅遊者多，大台北地區和往年一樣又幾乎是空城，但各醫學中心急診卻人滿為患，連第一步驟的檢傷分類都要等上個把小時，不難想像病毒侵擾之嚴重，而這些都造成符合捐血條件的民眾減少，也就影響到血液的庫存量。

台北捐血中心今日的血液庫存量只剩下4.1天，不僅A型血不足5天庫存，B及O型更剩不到4天庫存，面對假期即將結束，恐怕又會迎來另一波就醫高潮，血液輸用量預期又將增加，入不敷出的情形只怕更加嚴重。

台北捐血中心表示，為了充分滿足血液供應，由大年初三起已恢復所有固定捐血點、捐血室及捐血站的捐血服務，呼籲熱心民眾踴躍挽袖捐血相挺。

春節將結束恐迎來就醫高潮，台北捐血中心今日表示，血量庫存不到4天，呼籲熱心民眾捐血。（台北捐血中心提供）

春節將結束恐迎來就醫高潮，台北捐血中心今日表示，血量庫存不到4天，呼籲熱心民眾捐血。（台北捐血中心提供）

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