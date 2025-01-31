春節假期避免交叉感染 新北聯醫教「這樣」預防

新北聯醫醫務秘書暨感染科主任李文生表示，除做好防疫措施外，圍爐團聚時，建議選擇乾淨且通風良好的用餐環境，避免食用生食或半生熟食物，也建議使用各人餐具。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕近期天氣寒冷，加上農曆春節連假，不少民眾出遊、家庭聚餐等活動，增加人與人之間接觸機會，提高飛沫及空氣傳染風險。為了讓民眾度過安心且健康的假期，新北聯醫醫務秘書暨感染科主任李文生表示，除做好防疫措施外，圍爐團聚時，建議選擇乾淨且通風良好的用餐環境，避免食用生食或半生熟食物，也建議使用各人餐具。

李文生指出，出門在外搭乘大眾交通運輸工具，像是遊覽車、捷運、高鐵、渡輪等，長時間待在密閉空間且人口密度較高的地方，除了配戴好口罩之外，攜帶小瓶的酒精可作為消毒使用，如疑似出現感冒、咳嗽及發燒等症狀，記得佩戴好口罩，並落實咳嗽禮儀及手部衛生，監測體溫並留意身體狀況，即早發現，做好自我防護措施，避免將病毒帶給家人及周遭人群，減少交叉感染的機會。

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李文生表示，春節圍爐與親友聚餐是節日中的重頭戲，選擇乾淨且通風良好的用餐環境至關重要，餐前務必徹底清潔雙手，並使用公筷母匙方式取用食物；避免食用生食或半生熟的食物，尤其火鍋類料理，需確保充分加熱後再食用。若出現感冒或腸胃不適等症狀，建議請與他人保持適當距離，並使用個人專屬餐具，能有效避免交叉感染的風險。

院長項正川提醒，春節假期開心與親朋友聚會之餘，健康防護不可忽視，做好個人防護措施，保護自己與他人的健康，才能共同度過一個美好愉快的假期。同時也呼籲民眾在春節期間保持高度警覺，養成良好的防疫習慣，為自己和他人的健康共同把關，讓這個新年充滿健康與歡笑，共度美好假期。

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