自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節假期避免交叉感染 新北聯醫教「這樣」預防

2025/01/31 20:08

新北聯醫醫務秘書暨感染科主任李文生表示，除做好防疫措施外，圍爐團聚時，建議選擇乾淨且通風良好的用餐環境，避免食用生食或半生熟食物，也建議使用各人餐具。（記者羅國嘉攝）

新北聯醫醫務秘書暨感染科主任李文生表示，除做好防疫措施外，圍爐團聚時，建議選擇乾淨且通風良好的用餐環境，避免食用生食或半生熟食物，也建議使用各人餐具。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕近期天氣寒冷，加上農曆春節連假，不少民眾出遊、家庭聚餐等活動，增加人與人之間接觸機會，提高飛沫及空氣傳染風險。為了讓民眾度過安心且健康的假期，新北聯醫醫務秘書暨感染科主任李文生表示，除做好防疫措施外，圍爐團聚時，建議選擇乾淨且通風良好的用餐環境，避免食用生食或半生熟食物，也建議使用各人餐具。

李文生指出，出門在外搭乘大眾交通運輸工具，像是遊覽車、捷運、高鐵、渡輪等，長時間待在密閉空間且人口密度較高的地方，除了配戴好口罩之外，攜帶小瓶的酒精可作為消毒使用，如疑似出現感冒、咳嗽及發燒等症狀，記得佩戴好口罩，並落實咳嗽禮儀及手部衛生，監測體溫並留意身體狀況，即早發現，做好自我防護措施，避免將病毒帶給家人及周遭人群，減少交叉感染的機會。

李文生表示，春節圍爐與親友聚餐是節日中的重頭戲，選擇乾淨且通風良好的用餐環境至關重要，餐前務必徹底清潔雙手，並使用公筷母匙方式取用食物；避免食用生食或半生熟的食物，尤其火鍋類料理，需確保充分加熱後再食用。若出現感冒或腸胃不適等症狀，建議請與他人保持適當距離，並使用個人專屬餐具，能有效避免交叉感染的風險。

院長項正川提醒，春節假期開心與親朋友聚會之餘，健康防護不可忽視，做好個人防護措施，保護自己與他人的健康，才能共同度過一個美好愉快的假期。同時也呼籲民眾在春節期間保持高度警覺，養成良好的防疫習慣，為自己和他人的健康共同把關，讓這個新年充滿健康與歡笑，共度美好假期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中