健康網》打牌防失智多項研究認可 醫籲「這點」要遵守

多項研究、衛教均指出，打牌與降低失智風險、提升認知功能相關，但醫師強調不應沉溺賭博、傾家盪產；情境照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕逢年過節，跟親朋好友打打麻將聯絡感情很常見，而且聽說能防失智，何樂而不為？河堤復健科診所院長李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文表示，確實國內外多項研究、衛教均指出打牌與降低失智風險、提升認知功能相關，但強調不沉溺賭博、傾家盪產；而除了打牌，平時維持良好生活習慣，不菸、酒、健康飲食等也很重要。

打麻將防失智 國健署也列衛教

●2022年中國的大規模前瞻性世代研究，發現每天玩牌、麻將的高齡長輩，失智症的風險顯著較低。風險比率（HR）=0.63；95%CI，0.42–0.95。

請繼續往下閱讀...

●2024年的回顧性研究指出，多個研究發現長輩玩麻將與較好的認知功能、心理狀態與功能狀態相關。

●我國國健署的衛教手冊亦有將「打麻將」列在增加大腦保護因子中。

●世界衛生組織（WHO）為預防失智症提出的建議是：保持身體活動度、不要抽菸、不要酗酒、控制體重、健康飲食、維持好的血壓、血脂肪與血糖。以及注意憂鬱情緒、認知活動減少等情形。當然沒提到的聽力保護也很重要。

除了打牌預防失智症，世界衛生組織（WHO）建議，保持身體活動度、控制體重、不菸不酒等也很重要；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

李炎諭總結，以目前的研究跟官方專家的建議，或可做出「打麻將可以預防失智」的論述，但還是要提醒民眾沉溺於賭博是不好的，如果賭到坑家盪產，可能還沒預防失智，就得「出國深造了」，在公開場所聚賭更是違法的，不可不慎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法