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健康網》新年好孕到！3個好習慣助妳圓當媽夢

2025/02/04 14:12

若想在新的一年完成當媽的夢想，婦產科醫師建議。（圖取自shutterstock）

若想在新的一年完成當媽的夢想，婦產科醫師建議。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想在新的一年升格當媽媽，生個蛇寶寶，現在就要開始備孕。美迪大直婦產科診所婦產科醫師杜依儒在粉專「婦產科 杜依儒醫師」提供3項建議，幫助想懷孕的女性們建立健康的身體，幫自己好孕。

杜依儒提醒，如果妳想迎接新生命的到來，別忘了先讓自己的身體做好準備！健康的身體是孕育好孕的基礎，以下這些簡單的小習慣，幫助妳向「好孕」更進一步。

小習慣1：調整生活作息

●早睡早起：規律的睡眠能幫助荷爾蒙分泌穩定，尤其是促排卵的黃體素。

●減少壓力：過年雖忙，但每天給自己一點放鬆時間，對健康和懷孕都有幫助喔

小習慣2：飲食調整

●葉酸攝取：葉酸是促進胎兒健康發育的關鍵，必要時補充葉酸錠。

●減少甜食：過年糖果多，小心血糖波動影響卵巢功能，適量就好！多攝取健康脂肪：像是深海魚、亞麻仁籽油，這些有助於調節荷爾蒙的平衡。

小習慣3：輕鬆運動，保持活力

●快走、拉筋、別久坐：過年聊天、打麻將別忘了起身走一走，活動筋骨

最後提醒，健康的身體是最重要的基石，只要養成好習慣、保持樂觀，迎接新生命的機率自然提升。記得安排婦產科檢查，了解妳的身體狀況，讓新的一年更有好孕氣！

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