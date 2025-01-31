健康網》過年暴飲暴食鬧胃病 中醫推喝2茶、按2穴位自救

中醫師指出，山楂陳皮茶具有消食化積、促進腸胃蠕動的作用，特別是吃太多肉食類者，非常適合來點山楂、陳皮；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年大魚大肉，恐讓腸胃病求診人數大增。中醫師邵禹豪於臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文指出，腸胃無法承受，進一步出現腹脹、打嗝、口臭，甚至腹瀉等症狀。這就是中醫所謂的「食積」，可能需要數週的時間才能恢復正常。對此他分享自救法，包含：飲用山楂陳皮茶消食化積、麥茶促進消化、或可按壓公孫穴、內關穴緩解。

●山楂陳皮茶：以適量的山楂陳皮，沖泡熱水或是以適量的水煮滾。具有消食化積、促進腸胃蠕動的作用，特別是吃太多肉食類者，非常適合來點山楂、陳皮。

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●麥茶：以大麥、麥芽等煮茶，也具有幫助消化的作用，麥芽中含有澱粉酶，能幫助消化澱粉較多的食物，例如米飯、麵、馬鈴薯等等。

●公孫穴＋內關穴：公孫穴位在內側足弓最高點的偏前側，足背和掌的交界之處，也與腳底按摩反射區的胃區重疊，是治療嘔吐、脹氣、食積的重要穴位。

內關穴位在前臂手掌側，握拳之後的兩筋中間，由腕橫紋向上量三指寬即是，是治療胃痛、胃脹氣、胸悶、心痛的重要穴位。

公孫穴。（資料照）

內關穴。（資料照）

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