健康網》春節狂嗑洋芋片、蛋捲？ 營養師教你6類零嘴聰明挑

營養師指出，蛋捲多數含高糖、高脂肪，對心血管健康不利，建議選擇小包裝或減糖版本，並搭配茶飲增加飽足感，避免過量；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年一家團聚，正是熱鬧歡快的時候，不免來些零食增添節日氣氛。營養師黃瓊慧在臉書發文指出，想要避免吃進高熱量以及高糖高鹽、選擇對的零食很重要，例如洋芋片儘量選烘焙類取代油炸，或選擇低鹽配方；餅乾及糕點類如蛋捲，選擇小包裝或減糖版本，並搭配茶飲增添飽足感；瓜子、堅果類選擇原味、無加糖等。

●牛軋糖、花生糖：快速提供能量，對於體力消耗大的活動有幫助；須注意含糖量高，過量可能引發血糖波動，長期食用可能增加蛀牙及肥胖風險；建議適量享用，每次控制在1到2顆，並選擇添加天然甜味劑的版本。

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●餅乾及糕點類（如蛋捲、鳳梨酥）：含有碳水化合物和少量蛋白質，能提供短暫的飽足感；但要注意多數含高糖、高脂肪，對心血管健康不利；建議選擇小包裝或減糖版本，並搭配茶飲增加飽足感，避免過量。

●洋芋片：口感酥脆，適合場合分享；不過得注意高鈉、高脂肪且多數熱量密度高，過量可能導致水腫或體重增加；建議避免過度依賴，選擇烘焙類取代油炸類，或選擇低鹽配方。

●蜜餞、果乾類：富含膳食纖維、鉀、鎂，有助腸道健康和電解質平衡；要注意蜜餞常含大量糖分及防腐劑，攝取過多對血糖和牙齒健康不利；建議選擇天然果乾，避免顏色過於鮮豔的蜜餞，每次食用不超過一掌量。

●肉乾類：高蛋白，提供飽足感，適合當零食補充能量；但須注意多數含高鈉和亞硝酸鹽，對血壓和腎臟健康有影響；建議選擇減鹽或無添加亞硝酸鹽的產品，適量攝取（每日不超過30克）。

●瓜子、堅果類：富含不飽和脂肪酸、維生素E，有助於心血管健康和抗氧化；但要注意瓜子和堅果多數經過鹽焗或糖衣處理，攝取過多可能增加鈉攝入量，或因高熱量導致體重上升；建議選擇原味、未加糖的堅果，每日攝取量控制在一小把（約30克）。

營養師說，瓜子和堅果多數經過鹽焗或糖衣處理，攝取過多可能增加鈉攝入量，或因高熱量導致體重上升；建議選擇原味、未加糖的堅果，每日攝取一小把；示意圖。（資料照）

黃瓊慧提醒，過年吃零食，千萬別抱著大包裝猛嗑，零食就是要一起分享，邊聊邊吃才有年味，又能幫助自己少吃點；記得，空腹別狂嗑，飯後來一點點才剛好，簡單幾招，過蛇年零食吃得開心又安心。

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