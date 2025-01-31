健康網》過年必吃「烏金」！ 腎友食用遵守這2點

醫師表示，烏魚子有「三高」，即高鹽、高蛋白、高磷，提醒腎友每次吃別超過10到15克（約1到2薄片），一個月控制在1至2次，不讓美味變成負擔。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年菜必備烏魚子！金黃的外觀，台語又稱「烏金」，象徵富饒，又因滿滿魚卵而有多子多孫的寓意。台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，烏魚子營養豐富，但是有「三高」，即高鹽、高蛋白、高磷，提醒腎友需要多多注意；每次吃別超過10到15克（約1到2薄片），一個月控制在1至2次，不讓美味變成負擔。

「江上鮫人鮓，陳倉虎子腴。酸鹹如富貴，淡薄似良圖。」王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文表示，早在宋朝，蘇軾就用《蘇軾－菜羹贈張駙馬》一詩描述魚鮓（ㄓㄚˇ，乾製魚卵或魚肉）和肥膩的肉膏，比喻人生的兩種境界：富貴的奢華與質樸的淡然。「一口滿足兩種境界」也反映在我們的日常飲食裡，平日吃得清淡簡單，過年過節來點奢華，享受美食的同時還能顧健康。

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烏魚子 從古到今的年節珍寶

王婷翊說明，在古代，烏魚子就是高級禮品，流傳至今，成了台灣年節桌上的頂級主角。每年冬天，烏魚洄游到台灣沿海產卵，高雄旗津、台南七股、嘉義布袋這些地方總會忙得不可開交，用獨特的工藝製作出金黃飽滿的烏魚子，可謂「香滿齒勝京師」的美味代表。

另外，烏魚子不只台灣有，在義大利、突尼西亞的烏魚子，叫「Bottarga」，也是地中海的高級料理食材。

烏魚子炙烤料理最簡單，抹點米酒，用瓦斯噴槍或烤架以中小火慢烤，至表面微微起泡，散發濃郁香氣即可。（資料照）

炙烤料理 搭配水果、佐料不死鹹

王婷翊提到，烏魚子烹飪上，最簡單的料理方式就是採炙烤法，抹點米酒，用瓦斯噴槍或烤架以中小火慢烤，至表面微微起泡，散發濃郁香氣即可；並可搭配白蘿蔔片、青蒜，或蘋果、水梨薄片，鹹香中帶點清甜，讓人一口接一口。

烏魚子「三高」 腎友淺嚐輒止

王婷翊提醒，雖然烏魚子營養滿分，但鹽分、蛋白質和磷含量都偏高，特別是腎病患者需要注意：

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●高鹽：鹽分高，容易引起血壓升高或水腫，建議用米酒或清水稍微浸泡減鹽。

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●高蛋白：100克含36.6克蛋白質，腎友吃2片薄片就已經約3.6克蛋白，記得計入總量。

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●高磷：磷含量高，必要時搭配磷結合劑（聽醫師的最保險）。

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​因此建議腎友們，每次吃別超過10至15克（約1到2薄片）。1個月控制在1到2次，別讓美味變成負擔。

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