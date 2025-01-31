健康網》走春不怕冷吱吱 10大暖身食物吃「它」還能控體重

營養師表示，吃羊肉不僅禦寒暖身營養，其豐富，熱量、脂肪比同份量的豬牛肉少，在天氣冷容易攝取過多熱量的期間，還能幫助控制體重。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年不少人會走春踏青，或藉長假外出旅遊。不過遇上氣溫驟降、偏冷的天氣，如何才能盡興又保暖？營養師李婉萍於臉書與個人網站發文彙整10大飲食，有助保暖驅寒，包含：山藥、生薑、羊肉、紅棗、韭菜、肉桂、黑芝麻、地瓜、南瓜、桂圓，其中，吃羊肉不僅禦寒暖身，熱量相比同份量的牛、豬少，可幫助控制體重。

「總是手腳冰冷，身體寒意好重！」李婉萍提到，尤其是女生，手就跟冰棒一樣，放在口袋裡還是冰冰冷冷。冰冷原因除了體質虛寒、血液循環差、營養不均衡也是一大主因。對此，她彙整並推薦有助身體溫暖驅寒的食物，讓手腳不再「冷吱吱」：

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●山藥：是冬天的理想之選。這種根莖類食物含膳食纖維、維生素B群等營養成分，更是高鉀食材，能夠補充身體所需營養並提供持久的能量，有助於保暖。

●生薑：當中的辛辣成分「薑辣素」，以及加熱薑辣素產生的「薑烯酚」，具有活化新陳代謝、提高體溫的效果，能幫助血液更容易被輸送到身體，有助於保持身體溫暖，還能增強免疫系統和促進血液循環。

●羊肉：有豐富的營養成分，其熱量、脂肪比同份量的豬牛肉少，還含有蛋白質、維生素B群、鋅、鐵、鈣，在冬天容易攝取過多熱量的期間，食用羊肉可控制體重，也可以達到禦寒暖身效果。

●紅棗：是屬於能讓身體發熱的食物，其中含有鐵質，可以促進血液循環，緩解手腳冰冷，也可以幫助補氣補血。

●韭菜：冬季的暖身食材，除了含有豐富的胡蘿蔔素、維生素B2，冬季食用可以驅寒暖身，助於促進血液循環，讓身體保持溫暖。

●肉桂：成分中含有「肉桂醛」，其功能有助於提高身體溫度，促進代謝，對抵抗寒風相當有幫助。在享受咖啡或品嚐甜點的時候，灑一些肉桂粉不僅能提升風味，也具有溫暖效果，或是加入熱紅酒中，也能幫助冬天禦寒。

營養師說，在享受咖啡或品嚐甜點的時候，灑一些肉桂粉不僅能提升風味，也具有溫暖效果；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

●黑芝麻：含有豐富的鐵質、鈣質、鎂、鋅、維生素E等營養素，對人體有補血、補腎、潤腸、抗氧化、等功效。冬天來一杯黑芝麻飲品，可以暖暖身子。

●地瓜：不只是高纖的好澱粉食物，而且含有高鉀，具有調節血壓的作用。冬天的血壓往往比較高，所以吃地瓜可以幫助調節血壓保持健康。

●南瓜：營養成分全面、價值非常高，冬天吃南瓜可以暖身、防感冒，還能促進消化，改善腸胃問題。不管是做成粥或是湯都是暖身禦寒的好食物。

●桂圓：富含鐵、鉀、鋅、葡萄糖、蛋白質及多種維生素，可以補血、益脾、活絡氣血及改善手腳冰冷。

營養師指出，地瓜含有高鉀，具有調節血壓的作用。而南瓜除了暖身、防感冒，還能促進消化，改善腸胃問題。（圖取自photoAC）

李婉萍提醒，在選擇冬季飲食時，理解食物的營養、性質和對身體的影響是非常重要的。通過選擇暖身食物，可以幫助身體保持溫暖、增強免疫力，讓您度過一個健康暖和的冬天。

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