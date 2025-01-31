自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》走春不怕冷吱吱 10大暖身食物吃「它」還能控體重

2025/01/31 12:34

營養師表示，吃羊肉不僅禦寒暖身營養，其豐富，熱量、脂肪比同份量的豬牛肉少，在天氣冷容易攝取過多熱量的期間，還能幫助控制體重。（資料照）

營養師表示，吃羊肉不僅禦寒暖身營養，其豐富，熱量、脂肪比同份量的豬牛肉少，在天氣冷容易攝取過多熱量的期間，還能幫助控制體重。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年不少人會走春踏青，或藉長假外出旅遊。不過遇上氣溫驟降、偏冷的天氣，如何才能盡興又保暖？營養師李婉萍於臉書個人網站發文彙整10大飲食，有助保暖驅寒，包含：山藥、生薑、羊肉、紅棗、韭菜、肉桂、黑芝麻、地瓜、南瓜、桂圓，其中，吃羊肉不僅禦寒暖身，熱量相比同份量的牛、豬少，可幫助控制體重。

「總是手腳冰冷，身體寒意好重！」李婉萍提到，尤其是女生，手就跟冰棒一樣，放在口袋裡還是冰冰冷冷。冰冷原因除了體質虛寒、血液循環差、營養不均衡也是一大主因。對此，她彙整並推薦有助身體溫暖驅寒的食物，讓手腳不再「冷吱吱」：

●山藥：是冬天的理想之選。這種根莖類食物含膳食纖維、維生素B群等營養成分，更是高鉀食材，能夠補充身體所需營養並提供持久的能量，有助於保暖。

●生薑：當中的辛辣成分「薑辣素」，以及加熱薑辣素產生的「薑烯酚」，具有活化新陳代謝、提高體溫的效果，能幫助血液更容易被輸送到身體，有助於保持身體溫暖，還能增強免疫系統和促進血液循環。

●羊肉：有豐富的營養成分，其熱量、脂肪比同份量的豬牛肉少，還含有蛋白質、維生素B群、鋅、鐵、鈣，在冬天容易攝取過多熱量的期間，食用羊肉可控制體重，也可以達到禦寒暖身效果。

●紅棗：是屬於能讓身體發熱的食物，其中含有鐵質，可以促進血液循環，緩解手腳冰冷，也可以幫助補氣補血。

●韭菜：冬季的暖身食材，除了含有豐富的胡蘿蔔素、維生素B2，冬季食用可以驅寒暖身，助於促進血液循環，讓身體保持溫暖。

●肉桂：成分中含有「肉桂醛」，其功能有助於提高身體溫度，促進代謝，對抵抗寒風相當有幫助。在享受咖啡或品嚐甜點的時候，灑一些肉桂粉不僅能提升風味，也具有溫暖效果，或是加入熱紅酒中，也能幫助冬天禦寒。

營養師說，在享受咖啡或品嚐甜點的時候，灑一些肉桂粉不僅能提升風味，也具有溫暖效果；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

營養師說，在享受咖啡或品嚐甜點的時候，灑一些肉桂粉不僅能提升風味，也具有溫暖效果；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

●黑芝麻：含有豐富的鐵質、鈣質、鎂、鋅、維生素E等營養素，對人體有補血、補腎、潤腸、抗氧化、等功效。冬天來一杯黑芝麻飲品，可以暖暖身子。

●地瓜：不只是高纖的好澱粉食物，而且含有高鉀，具有調節血壓的作用。冬天的血壓往往比較高，所以吃地瓜可以幫助調節血壓保持健康。

●南瓜：營養成分全面、價值非常高，冬天吃南瓜可以暖身、防感冒，還能促進消化，改善腸胃問題。不管是做成粥或是湯都是暖身禦寒的好食物。

●桂圓：富含鐵、鉀、鋅、葡萄糖、蛋白質及多種維生素，可以補血、益脾、活絡氣血及改善手腳冰冷。

營養師指出，地瓜含有高鉀，具有調節血壓的作用。而南瓜除了暖身、防感冒，還能促進消化，改善腸胃問題。（圖取自photoAC）

營養師指出，地瓜含有高鉀，具有調節血壓的作用。而南瓜除了暖身、防感冒，還能促進消化，改善腸胃問題。（圖取自photoAC）

李婉萍提醒，在選擇冬季飲食時，理解食物的營養、性質和對身體的影響是非常重要的。通過選擇暖身食物，可以幫助身體保持溫暖、增強免疫力，讓您度過一個健康暖和的冬天。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中