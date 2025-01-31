自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

研究：均衡攝取瘦紅肉 長期改善腸道與心血管

2025/01/31 12:16

新研究證實，適量紅肉有助維持腸道健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

新研究證實，適量紅肉有助維持腸道健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕美國普渡大學最新研究揭示，長期維持包含瘦紅肉的均衡飲食模式，不僅能提升腸道菌群多樣性，更有助改善心血管健康指標。這項發表於《營養素》期刊（Nutrients）的隨機對照試驗發現，相較於間歇性採用健康飲食，持續性飲食模式能帶來更穩定的健康效益。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊針對健康年輕族群設計創新的「飲食週期模式」，要求受試者每日攝取85公克瘦紅肉（牛肉與豬肉），並定期切換於「美式健康飲食」與常規飲食之間。透過三輪嚴格控制的飲食週期，科學家系統性觀測腸道菌相變化與心血管指標的關聯性。

「每當受試者恢復健康飲食，其腸道菌群便會趨向有益組成，同時伴隨低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）等心血管指標改善。」研究主持人、普渡大學營養科學系教授坎貝爾（Wayne Campbell）博士指出，這證實腸道微生物在飲食與心血管健康間具有重要調節作用。

這項由美國國家豬肉委員會（National Pork Board）等機構資助的研究特別指出，在均衡飲食架構下適量攝取瘦紅肉，並不會對腸道或心血管健康產生負面影響。坎貝爾博士建議：「若已將瘦紅肉作為日常均衡飲食的一部分，持續維持這種模式最能支持長期健康。」

研究團隊透過創新實驗設計，提出雙重啟示：儘管間歇性採用健康飲食能在短期內產生正向效益，但這些改善效果會隨著飲食中斷快速消退；相較之下，長期維持均衡飲食模式，則能促使微生物群落與生理指標產生更持續的正向變化。

值得注意的是，當受試者從嚴格控制的美式健康飲食回歸常規飲食後，腸道菌群的有益組成與心血管指標改善效果，竟在短短數週內出現逆轉現象。此發現凸顯「飲食穩定性」較「短期嚴格控制」更能創造長效健康效益，為現代人頻繁切換飲食模式的生活型態敲響警鐘。

這項發現為「包含瘦紅肉的均衡飲食」提供新的科學背書，也呼應近年營養學界強調「飲食模式」而非單一食物禁忌的趨勢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中