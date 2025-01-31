研究：均衡攝取瘦紅肉 長期改善腸道與心血管

新研究證實，適量紅肉有助維持腸道健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕美國普渡大學最新研究揭示，長期維持包含瘦紅肉的均衡飲食模式，不僅能提升腸道菌群多樣性，更有助改善心血管健康指標。這項發表於《營養素》期刊（Nutrients）的隨機對照試驗發現，相較於間歇性採用健康飲食，持續性飲食模式能帶來更穩定的健康效益。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊針對健康年輕族群設計創新的「飲食週期模式」，要求受試者每日攝取85公克瘦紅肉（牛肉與豬肉），並定期切換於「美式健康飲食」與常規飲食之間。透過三輪嚴格控制的飲食週期，科學家系統性觀測腸道菌相變化與心血管指標的關聯性。

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「每當受試者恢復健康飲食，其腸道菌群便會趨向有益組成，同時伴隨低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）等心血管指標改善。」研究主持人、普渡大學營養科學系教授坎貝爾（Wayne Campbell）博士指出，這證實腸道微生物在飲食與心血管健康間具有重要調節作用。

這項由美國國家豬肉委員會（National Pork Board）等機構資助的研究特別指出，在均衡飲食架構下適量攝取瘦紅肉，並不會對腸道或心血管健康產生負面影響。坎貝爾博士建議：「若已將瘦紅肉作為日常均衡飲食的一部分，持續維持這種模式最能支持長期健康。」

研究團隊透過創新實驗設計，提出雙重啟示：儘管間歇性採用健康飲食能在短期內產生正向效益，但這些改善效果會隨著飲食中斷快速消退；相較之下，長期維持均衡飲食模式，則能促使微生物群落與生理指標產生更持續的正向變化。

值得注意的是，當受試者從嚴格控制的美式健康飲食回歸常規飲食後，腸道菌群的有益組成與心血管指標改善效果，竟在短短數週內出現逆轉現象。此發現凸顯「飲食穩定性」較「短期嚴格控制」更能創造長效健康效益，為現代人頻繁切換飲食模式的生活型態敲響警鐘。

這項發現為「包含瘦紅肉的均衡飲食」提供新的科學背書，也呼應近年營養學界強調「飲食模式」而非單一食物禁忌的趨勢。

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