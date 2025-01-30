健康網》熬夜追劇打牌有「eye」健康！ 醫曝常見4問題

醫師列出4個過年常見的眼睛問題，包括眼睛乾澀、結膜炎、暫時性視力模糊與光線傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節假期長，許多人會趁這時候好好放鬆身心，不管是沒日沒夜的打牌、追劇，又或是出門看煙火等；對此，高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文提醒，這些都可能是有害眼睛的活動，容易導致眼睛乾澀、結膜炎、暫時性視力模糊與光線傷害等。

眼睛乾澀

粘靖旻表示，過年時候熬夜應酬，長時間盯著電視、手機或電腦螢幕，減少眨眼次數，導致眼睛缺乏充分休息，再加上冬季空氣乾燥，有些人會開暖氣或空調，進一步加重眼睛乾澀問題。

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建議時常提醒自己眨眼，保持眼睛濕潤，也可以考慮適量滴用無防腐劑的人工淚液，減少乾澀不適；再不然，也可以使用加濕器或在房間內放一盆水，改善環境濕度。

暫時性視力模糊

粘靖旻舉例，像是長時間熬夜等，就容易導致眼部血液循環不良；另外，用眼過度，加上未充分休息，視力就容易短暫模糊。

因此建議多睡覺，確保每天有足夠的睡眠，讓眼睛恢復，也可以使用溫熱毛巾敷眼，有助於緩解疲勞並促進血液循環。此外，可以多攝取含維生素A和葉黃素的食物，像是冬天盛產的胡蘿蔔、菠菜，都是很好的來源。

醫師指出，胡蘿蔔、菠菜富含維生素A和葉黃素，有助於保護眼睛健康；示意圖。（圖取自freepik）

結膜炎

粘靖旻說明，結膜炎就是俗稱的「紅眼症」，因為春節期間家族聚會頻繁，若有人不幸感染病毒或細菌，容易傳染，或是出去走春至人多的地方時，過度揉眼或手不乾淨，也容易將病菌帶入眼睛。

為避免結膜炎，建議勤洗手，保持手的清潔，也要避免用手直接觸碰眼睛。另外也要記得，家人再親也要避免共用像是毛巾或枕頭這類容易碰到眼睛的東西，減少交叉感染的機會。

煙火與光線傷害

粘靖旻提及，煙火產生的強光，可能會刺激眼睛，甚至造成短暫性光線損傷，不只如此，煙火難免有煙霧，裡面的微粒也可能會刺激眼睛，引發不適或流淚。

建議觀看煙火時要記得保持距離，避免眼睛直視強光，或是燃放煙火時佩戴護目裝備，減少意外傷害的風險。如果感到眼部不適，可用乾淨的水輕輕沖洗，並盡快就醫。

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