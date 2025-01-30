健康網》連假久坐打麻將？ 醫：當心「1疾病」纏身恐喪命

醫師表示，久坐不動恐影響身體健康；示意圖。（圖取自photo AC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間是親朋好友團聚的歡樂時光，不少人會選擇圍坐牌桌打麻將、看電視，亦或是出遊塞車等，一整天久坐幾乎都沒起身；對此，初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，小心久坐害「經濟艙症候群」，也就是深層靜脈血栓，嚴重恐引發肺動脈栓塞，導致喪命，因此提醒，久坐之餘，也應每隔1小時起身活動、保持水分攝取、注意坐姿、避免情緒波動過大及維持健康體重，健康過年。

陳威龍分享診間案例，1名40歲男子，身高175公分、體重95公斤，本身有高血壓病史，身體質量指數（BMI）超過30，屬於中度肥胖族群。過年期間整天「黏」在牌桌，幾乎沒有起身活動和喝水，不料打牌到一半，突然失去意識被緊急送往急診室，經檢查後患上俗稱「經濟艙症候群」的下肢靜脈血栓合併肺動脈栓塞。

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對此，陳威龍分析，患者情況並非偶然，而是多種危險因子共同作用的結果。肥胖導致脂肪組織增多，進而引發血管慢性發炎，降低血液流動性並增加黏稠度；加上久坐不動，就容易在下肢的深層靜脈形成血栓，一旦血栓脫落，隨血液流向肺動脈，便可能引發致命的肺動脈栓塞，導致胸悶、呼吸困難，甚至猝死。

醫師提醒，應避免久坐，定時站起來走動，促進下肢血液循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳威龍說明，深層靜脈血栓最早出現在搭乘飛機經濟艙的乘客身上，而被冠上「經濟艙症候群」之名。為了避免久坐引發的健康問題，建議過年期間應留意以下5點，並做好適度運動、注意飲食與生活規律習慣，既能玩得盡興，也能守護健康：

●每隔1小時起身活動：定時站起來走動，促進下肢血液循環。

●保持水分攝取：避免專注打牌忘了喝水，充足的水分有助於降低血液濃稠度，減少血栓形成。

●注意坐姿與舒適度：避免雙腿交疊，保持膝蓋與地面呈90度，並定時調整姿勢。

●避免情緒波動過大：控制情緒起伏，減少壓力對心血管的影響。

●維持健康體重：肥胖是靜脈血栓和肺動脈栓塞的重要風險因子，過年期間也應避免暴飲暴食。

醫師提醒，過年期間適度運動、注意飲食與生活規律，既能玩得盡興，也能守護自己的健康。（初日診所提供）

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