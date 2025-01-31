健康網》吸菸傷心肺！ 國健署教8招「拒菸」不傷感情

青少年容易受同儕影響；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕朋友相聚難免會結伴抽菸，尤其是青少年階段，更容易被同儕影響，被迫、主動加入抽菸行列；對此，衛福部國健署在臉書專頁教青少年8招拒菸，包括：堅持拒絕法、告知理由法、自我解嘲法、遠離現場法、友誼勸服法、轉移話題法、反說服法或反激將法，遠離菸品不傷身！

不論抽多少根菸 都會「傷心」

衛福部曾表示，據世界衛生組織統計，全球每年超過700多萬人因菸害死亡，吸菸更是罹患冠狀動脈心臟疾病、中風及周邊血管疾病的重要危險因子。長期吸菸易導致心肌梗塞，吸菸者在第1次罹患急性心肌梗塞後，如持續吸菸，再次梗塞的機會為已戒菸者的2.9倍；如果在第一次罹患心肌梗塞後即刻戒菸，再次梗塞的風險將降低到跟非吸菸者一樣。

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每天只要少吸一點就不會影響健康？衛福部表示，研究發現，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病機率比不吸菸的人增50%（男性48%、女性57%）、中風的機率更增加超過20%（男性25%、女性31%），因此唯有戒菸，才能真的降低對心血管的傷害。

研究發現，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病機率比不吸菸的人增50%；示意圖。（圖取自freepik）

吸菸傷肺 罹患肺阻塞風險增6.3倍

衛福部指出，慢性阻塞性肺病（COPD，肺阻塞）為不可逆的呼吸道阻塞疾病，罹患後可能導致許多共病症，如：肺癌或心血管疾病等。其中「菸害」為罹患肺阻塞最大的危險因子，據國外研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞的風險較非吸菸者高出6.3倍。

除了吸菸者外，長期暴露於二手菸環境者，也是肺阻塞危險族群。衛福部表示，國外相關研究也顯示，童年生活在二手菸環境中長達16至18年的民眾，有1.31倍的肺阻塞死亡風險；未吸菸成年人每週暴露於二手菸環境下超過10小時，有1.42倍的肺阻塞死亡風險。

青少年拒菸8撇步

堅持拒絕法：不要！我真的不想抽菸！

告知理由法：我爸媽管很嚴，被他們知道就完蛋了。

自我解嘲法：我是俗辣，不敢抽菸啦。

遠離現場法：我待會要去補習班，先走囉！

友誼勸服法：我們是好朋友，我很擔心你的身體狀況，抽菸真的對身體不好，不要抽啦。

轉移話題法：你有沒有去聽周杰倫演唱會？

反說服法：抽菸會上癮又會致癌，我不想抽菸，你也不要抽啦。

反激將法：如果你們說我沒膽量嘗試抽菸，那我也太沒主見了。

國健署教青少年8招拒菸；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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