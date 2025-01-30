健康網》過年吃美食不「傷心」！ 速看紅黑榜名單 油飯少吃

營養師指出，油飯、八寶飯、炒飯、炒米粉、牛肉麵等食物，升糖指數高，易囤積血脂，且烹調過程加入大量調味料，容易增加心血管負擔；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間，親戚朋友團聚，少不了美食！但對於心血管疾病患者來說，如何遠離美食誘惑是一大挑戰；對此，營養師高敏敏邀請心臟科醫師陳裕峰一同在臉書專頁「高敏敏 營養師」提醒，心血管疾病患者應避免暴飲暴食，也應避免熬夜追劇，通宵打牌，並分享過年食物的紅黑榜名單，其中，紅榜食物適量吃，並優先選擇原型食物；黑榜食物如油飯、加工食品等少吃，以免造成心血管負擔。

紅榜食物適量吃 優先選原型食物

澱粉主食—每餐8分滿碗：五榖雜糧類、蒸蘿蔔糕、芋頭、地瓜、南瓜，優先選擇低GI澱粉，避免血糖波動，簡單烹煮、少加工料理。

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蛋白質—每餐1手掌心：如燉雞、蒸鱼、蒸蛋、豆腐、豆乾等，選擇蛋白質含量高的食材，並以蒸、煮、滷、烤方式烹調，避免攝取過多肥肉脂肪。

飲料—選無糖：選擇優酪乳、鮮奶／保久乳、茶、豆漿、果汁（不濾渣），避免選擇含糖飲料，選無糖更健康。

點心—每餐吃水果1拳頭／堅果1茶匙／甜品1小碗：偶爾可適量吃點小點心，選擇水果、堅果、仙草、優格、豆花等食物，其中仙草豆花類應以簡單配料為主，避免再選擇蜜糖的食材。

營養師與醫師共同整理心血管疾病患者過年食物紅黑榜榜單。（圖取自「高敏敏 營養師」臉書專頁）

黑榜要少吃 少吃加工品

澱粉主食：油飯、八寶飯、炒飯、炒米粉、牛肉麵等食物，升糖指數高，易囤積血脂，且烹調過程加入大量調味料，容易增加心血管負擔

蛋白質：加工肉、加工火鍋料、三層肉、煎／炸食物：加工肉類和火鍋料加入大量鹽巴調味，導致鈉含量過高，且加工肉、肥肉、炸物的脂肪含量高，易增加心血管負擔。

飲料：碳酸飲料、調和果汁、含糖手搖飲等高糖飲料，恐增動脈硬化風險，衛福部建議，每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%。另外，酒精飲品易致心律不整。

點心：麻荖、豬肉乾、各式糖果、各式糕餅等食物，糖分含量高，增加心血管負擔，易導致肥胖、糖尿病。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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