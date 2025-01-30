自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》多吃財富、好運攏總來？ 醫：反害三高胃逆上門

2025/01/30 11:36

醫師表示，暴飲暴食易讓消化系統產生負擔，同時也會使體重增加、慢性疾病上門；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，暴飲暴食易讓消化系統產生負擔，同時也會使體重增加、慢性疾病上門；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年間，家人、朋友齊聚一堂聚餐，豐盛的美食象徵來年的財富與好運越多；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，暴飲暴食易讓消化系統產生負擔，同時也會使體重增加、慢性疾病上門，建議適量飲食，讓新年不僅充滿好運，也能擁有健康身體。

暴飲暴食 小心肥胖又傷身

●消化系統負擔：暴食暴飲可能導致消化不良、胃脹、胃酸逆流等問題。

●體重增加：短時間內攝入大量高熱量食物可能導致體重快速上升，增加肥胖風險。

●慢性疾病風險：過量攝入高脂肪、高糖食物可能引發高血壓、糖尿病等慢性疾病。

醫師提及，年年有餘不環保也不健康；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師提及，年年有餘不環保也不健康；圖為情境照。（圖取自photoAC）

年年有餘 浪費食物也傷環境

不只如此，過年亦有「年年有餘」觀念，家家戶戶準備得十分「澎湃」，故意吃完剩一些，象徵著財富與資源的充裕，寓意來年不會挨餓。黃軒提醒，隔夜菜可能傷身外，食物生產消耗大量的水、土地和能源，浪費食物等於浪費這些寶貴資源。不只如此，剩菜丟棄後，在分解過程中也會產生甲烷，恐加劇全球暖化。

黃軒提醒，「暴食暴飲」和「年年有餘」的傳統習俗雖然承載著美好的寓意，但在現代社會中，我們也需要關注其對健康和環境的潛在影響，通過科學的方法，尊重傳統外，也能保護健康和地球資源。建議大家在農曆新年期間，享受美食的同時，注重適量飲食和環保！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中