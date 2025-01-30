健康網》多吃財富、好運攏總來？ 醫：反害三高胃逆上門

醫師表示，暴飲暴食易讓消化系統產生負擔，同時也會使體重增加、慢性疾病上門；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年間，家人、朋友齊聚一堂聚餐，豐盛的美食象徵來年的財富與好運越多；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，暴飲暴食易讓消化系統產生負擔，同時也會使體重增加、慢性疾病上門，建議適量飲食，讓新年不僅充滿好運，也能擁有健康身體。

暴飲暴食 小心肥胖又傷身

●消化系統負擔：暴食暴飲可能導致消化不良、胃脹、胃酸逆流等問題。

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●體重增加：短時間內攝入大量高熱量食物可能導致體重快速上升，增加肥胖風險。

●慢性疾病風險：過量攝入高脂肪、高糖食物可能引發高血壓、糖尿病等慢性疾病。

醫師提及，年年有餘不環保也不健康；圖為情境照。（圖取自photoAC）

年年有餘 浪費食物也傷環境

不只如此，過年亦有「年年有餘」觀念，家家戶戶準備得十分「澎湃」，故意吃完剩一些，象徵著財富與資源的充裕，寓意來年不會挨餓。黃軒提醒，隔夜菜可能傷身外，食物生產消耗大量的水、土地和能源，浪費食物等於浪費這些寶貴資源。不只如此，剩菜丟棄後，在分解過程中也會產生甲烷，恐加劇全球暖化。

黃軒提醒，「暴食暴飲」和「年年有餘」的傳統習俗雖然承載著美好的寓意，但在現代社會中，我們也需要關注其對健康和環境的潛在影響，通過科學的方法，尊重傳統外，也能保護健康和地球資源。建議大家在農曆新年期間，享受美食的同時，注重適量飲食和環保！

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