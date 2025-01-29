5旬男啃豬腳咬斷牙 牙醫師：注意年節危險食物

牙醫師提醒，平常就要注意口腔、牙齒健康。（劉立陽提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕春節連續假期，醫院、診所幾乎都沒營業，最怕遇到牙齒出問題。一名50多歲男子之前在春節期間因啃豬腳不小心弄斷牙齒，痛了好幾天，必須等到開工後，才能到牙科門診就醫。牙醫師提醒，一些含有大骨、碎骨的年菜，以及堅果、牛軋糖等年節點心，這些硬物食用起來要特別留意。

星采牙醫診所醫師劉立陽表示，一般民眾或牙齒矯正者，在春節期間都更要注意口腔健康，建議維持平時的清潔頻率；堅果、牛軋糖、帶骨年菜等常見食物，吃的時候務必注意且不過量，顧好口腔健康，才能盡情暢快地大啖美食過新年。

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牙醫師提醒，平常就要注意口腔、牙齒健康。（劉立陽提供）

劉立陽表示，例如起床和睡前，都用牙刷搭配牙線徹底清潔；熬夜以及過於頻繁進食，牙齦容易腫脹，導致刷牙時會出血，此時更要清潔乾淨，也可加入牙尖刷、沖牙機等工具輔助。

劉立陽指出，一些含有大骨、碎骨的年菜，以及堅果、牛軋糖等年節點心，這些硬物食用時要特別留意，更要避免過量，否則可能讓牙齒受損，甚至斷裂，「有些人有咬冰塊的習慣，為了牙齒健康，也建議改掉」。

愈來愈多人接受牙齒矯正，改善齒列不整與清潔死角，劉立陽指出，矯正者因為平時會定期回診檢查，口腔保健觀念都很充足，只要按照平時的清潔與使用習慣就好，像是傳統矯正者應少吃太硬或太黏的食物，避免金屬矯正器脫落；隱形矯正者則須在進食前拆下牙套，進食後盡速刷牙和清潔牙套後戴回，以防細菌滋生和影響矯正進度。

劉立陽指出，春節連假像是催化劑，平時疏於照顧口腔健康的人，這段期間最容易出狀況或惡化，他們也多半是診所開工後的第一批患者「像是本來牙齒就有裂的，就可能加劇斷裂」。

他建議民眾，善用每半年一次的健保洗牙；牙周有狀況者建議3個月回診1次，趁著新年時光，重新檢視自己的口腔健康。

牙醫師提醒，平常就要注意口腔、牙齒健康。（劉立陽提供）

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