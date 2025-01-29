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健康網》大魚大肉又晚睡早起？ 中醫教你健康過好年

2025/01/29 18:47

艾莉絲指出，過量進食會傷害脾胃，建議適量遵循「7分飽」原則，讓消化系統有足夠時間運作；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲指出，過量進食會傷害脾胃，建議適量遵循「7分飽」原則，讓消化系統有足夠時間運作；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年難免大魚大肉，甚至常常徹夜聊天，晚睡早起，台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文提醒，不管是哪一個，都對健康有不好影響，應避免暴飲暴食、選擇溫和食材、避免過多油膩和甜食；保持睡眠充足、適當運動；更重要的是放下壓力、運用香薰舒緩壓力與常備健康茶飲，來緩解身心；節後則可適當調理溫補脾胃、適度排毒。

吃得安心又健康

●避免暴飲暴食：春節期間的佳餚美食琳琅滿目，難免讓人吃多了幾口。然而，中醫認為，脾胃是「後天之本」，過量進食會傷害脾胃。建議適量遵循「7分飽」原則，讓消化系統有足夠時間運作。

●選擇溫和食材：中醫認為，春節期間適合多吃性質溫和食物，本來有些人身體就是涼性體質，過年時間又偏冷，所以我會建議多吃像是魚肉、紅棗和薑湯，這些食材有助於補氣養血，避免身體寒涼。

●避免過多油膩和甜食：春節糕點如年糕等一個比一個美味，但糖分與脂肪含量較高。中醫強調「甘多傷脾」，我不會說一定不要吃，但建議一天不要吃太多，以免引發消化不良或身體負擔。

養精蓄銳迎新年

●睡眠充足：春節期間，聚會與活動容易讓人熬夜，但中醫講究「早臥早起，順應陰陽」。保持規律作息，有助於身體自我修復，避免節後疲憊。這點也跟西醫是一樣的，畢竟很多人過完年馬上就要回去上班上課，所以終究作息不能太亂。

●適當運動：春節再忙碌，也不要忘了活動身體，無論是跟家裡人走春，或做些簡單的太極拳動作，都能促進血液循環，還有助於調整情緒與壓力。

艾莉絲說，放下壓力、運用香薰舒緩壓力與常備健康茶飲，可緩解身心；圖為示意圖。（圖取自freepik）

艾莉絲說，放下壓力、運用香薰舒緩壓力與常備健康茶飲，可緩解身心；圖為示意圖。（圖取自freepik）

心情舒暢更健康

●放下壓力：中醫認為「怒傷肝，喜傷心」，情緒對健康的影響非常大。春節期間與家人相處時，很多人會覺得很累，但還是要盡量試著用包容的態度面對矛盾，避免情緒波動過大。

●運用香薰舒緩壓力：薰衣草、玫瑰或檀香等具有舒緩功效的香薰，幫助平衡情緒，提升幸福感。

●常備健康茶飲：推薦陳皮普洱茶，可以促進消化，減少油膩感；紅棗枸杞茶能補氣養血，增強體力。至於大家本來就愛喝的薑茶，則能驅寒暖身，預防感冒。

節後調理

●溫補脾胃：過完年，如果覺得脾胃負擔很大，可以適量飲用山藥薏仁粥或小米粥，助你健脾利濕。

●適度排毒：中醫講究「春主肝」，多吃綠葉蔬菜有益肝臟代謝，同時少吃油膩食物。

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