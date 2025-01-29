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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》打牌追劇、久坐必備！ 醫教4招活動筋骨

2025/01/29 19:15

謝炳賢表示，過年打牌打麻將、開車返鄉出遊、宅在家追劇，長時間保持同一姿勢，全身硬梆梆，不如起身伸展活動一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢表示，過年打牌打麻將、開車返鄉出遊、宅在家追劇，長時間保持同一姿勢，全身硬梆梆，不如起身伸展活動一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年打牌打麻將、開車返鄉出遊、宅在家追劇，長時間保持同一姿勢，全身硬梆梆？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」上發文分享，4個動作幫助你活動筋骨，包含低弓箭步、仰躺拉伸、蝴蝶式、腿後伸展，能有效緩解疲勞，幫助身體恢復輕鬆！

●低弓箭步：這個動作可以有效拉伸髖部和大腿前側的肌肉。雙腳前後分開，前腳彎曲呈90度，後腳膝蓋輕輕點地，將臀部重心往前壓，直到感覺髖部有被拉伸的感覺，保持10-15秒後換邊，重複3-5回合。

●仰躺拉伸：打麻將消遣常常一坐就是好幾個小時，這時候梨狀肌一定會變得很緊繃～可以先仰躺在地板或瑜伽墊上，一隻腳彎曲，另一隻腳的小腿橫放在彎曲腿的大腿上。雙手抱住彎曲的腿，慢慢將它向頭部方向拉，停留五次呼吸後換邊。這個動作能拉伸橫放那隻腳的大腿及梨狀肌，舒緩腰臀部的壓力。

●蝴蝶式：久坐後總會覺得下半身或髖部緊繃，那麼這個動作一定要記好了！坐在地板上，將雙腳腳底相對合併，腳盡可能靠近骨盆，雙手輕扶腳踝，讓膝蓋自然向地面打開，身體往前傾，維持自然呼吸約10-15秒，這個動作能幫助髖部和大腿內側放鬆。

●腿後伸展：找一張椅子，坐在椅子的前1/3處，背部保持挺直。將右腳向前伸直，腳尖勾起，身體前傾並感覺大腿後側的肌肉被拉伸，維持30秒後換邊。重複3-5回合，這個動作對大腿後側和下背部的僵硬有明顯改善效果。

謝炳賢說，坐在地板上，將雙腳腳底相對合併，腳盡可能靠近骨盆，雙手輕扶腳踝，讓膝蓋自然向地面打開，身體往前傾，維持自然呼吸約10-15秒，這個動作能幫助髖部和大腿內側放鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢說，坐在地板上，將雙腳腳底相對合併，腳盡可能靠近骨盆，雙手輕扶腳踝，讓膝蓋自然向地面打開，身體往前傾，維持自然呼吸約10-15秒，這個動作能幫助髖部和大腿內側放鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

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