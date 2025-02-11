健康網》微波食品不營養又致癌？ 營養師「解答」

國健署說明，微波被含水食物吸收時，會讓食物水分子與微波爐所發出的微波以同頻率震動，震動中造成分子間的摩擦，進而產生熱能加熱食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作忙碌，要好好享用三餐是件奢侈的事，便利商店的微波食品成為最方便的選擇，然而卻時常聽聞「微波加熱沒營養，還要小心致癌」的說法？對此，營養師李婉萍解答，任何食物加熱後營養皆會部分流失，因此不代表微波食品不營養；再者，微波輻射並不會殘留在食物上，不會有致癌風險，反倒應擔心食品本身是否高油、高鹽、少蔬菜，不利於身體健康。

迷思1：微波食品是不是都沒有營養？

關於多數人會有的微波食品不健康相關迷思，李婉萍在臉書專頁發影片分享，任何食物加熱後，營養都會流失，就像是平時炒菜時，營養也是會流失。而微波食品是熟食再加熱復熱之食物，營養流失2次，不代表沒有營養，只是營養有流失一些。

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迷思2：微波致癌？

了解微波食品是否致癌前，先看看微波爐加熱原理，國健署說明，所謂的「微波」其實是電磁波的1種，它可輕易穿透絕緣物體，當啟動微波爐時，就會讓微波爐內部產生微波，當微波被含有水分的食物吸收時，就會讓食物中的水分子與微波爐所發出的「微波」一起以相同頻率震動，震動中造成分子間的摩擦，進而產生熱能，讓微波中的食物由外層逐漸加熱至內層。

國健署進一步解釋，美國癌症協會（ACS）指出，微波爐並非利用「X射線」或「伽馬射線」來加熱食物，並不會使食物具有放射性；微波爐可以烹飪食物，但不會改變食物的分子或化學結構。

因此針對「微波致癌」之說法，李婉萍強調，微波食品致癌風險比含糖飲料還低，且微波後的輻射不會殘留在食物上，並不會有致癌風險，反倒應擔心食物本身是否高油、高鹽、少蔬菜，不利於身體健康。

營養師表示，微波輻射不會殘留在食物上，別過度擔心有致癌風險，反倒應注意食品本身是否高油、高鹽、少蔬菜，不利於身體健康；示意圖。（圖取自freepik）

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