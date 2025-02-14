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苗縣工業會捐16台雲端血壓機予縣府 供警政、消防單位
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府正推動全民健康計畫，鼓勵縣民每日定時量測血壓，苗栗縣工業會今（14）日捐贈16台智慧型隧道式血壓機，每台8萬元，價值128萬元，協助苗縣府推動健康計畫。這些先進的血壓機能夠自動將量測數據上傳至雲端，方便醫護人員及使用者隨時監控血壓狀況，將放置在苗縣府辦公大樓、警政及消防等單位，供大家使用。
縣長鍾東錦出席苗栗縣工業會舉辦「金質工業廠商卓越菁英獎表揚活動」時，呼籲企業應善盡社會責任，積極參與公益事務，縣府目前正推動全民健康計畫，鼓勵縣民每日定時量測血壓，苗縣府各單位需要配備更多血壓機，期望企業能踴躍捐贈，為縣民健康盡一份心力。
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苗栗縣工業會理事長黃清譽暨全體理監事們共捐贈16台先進血壓機，今天舉行捐贈儀式，由鍾東錦代表接受，並頒發感謝狀感謝這些企業界的好朋友們慷慨解囊；鍾並與在場議員量測血壓，體驗一下先進的血壓機。
鍾東錦強調定期量測血壓的重要性。他呼籲縣民朋友們，每天固定量血壓，注意身體健康，預防潛在疾病的發生。同時，苗縣府也將持續推動相關健康計畫，與企業及民眾共同打造健康、幸福的苗栗。
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