健康網》吳明峯染流感併發心臟衰竭 醫談預防法

流感病毒可能引發心肌梗塞，不可不慎。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯傳出在12日病逝，享壽62歲，令不少與他共事過的醫師，以及受他協助的病人相當不捨、惋惜。

據報導，在農曆大年初五的春節假期，吳明峯曾參加高中同學會，當時相當健康。然開工後突然健康出狀況，住進大同醫院後轉高榮。然他原本心臟就不好，在染上流感後加重其心臟宿疾，於12日病況急轉直下，不幸離世。

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宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，流感病毒容易引發三個不同的狀況，造成生命危險：肺炎和敗血症，造成呼吸困難，還有血壓下降休克；血管收縮血小板凝結，會容易造成心肌梗塞，造成猝死；病毒侵襲心肌細胞，心肌炎和心臟衰竭。

劉中平補充，研究顯示，感冒後心臟病發生的機率增加3倍以上，感冒引發的發炎反應會增加血液的凝固程度、造成血管收縮、以及血管內皮功能不良；感冒引起的交感神經活化和代謝異常，會讓心臟血流不穩定，使得血管斑塊容易破裂，引發心肌梗塞。

想要預防此事，除了不要感染以外，劉中平建議可「注射流感疫苗」。劉中平說明，美國研究顯示，而接種流感疫苗已經被證明可以減少心肌梗塞和腦中風的發生。所以不只美國CDC建議所有的美國成人接種流感疫苗，這兩年連美國心臟科醫師也不斷勸心臟病患打流感疫苗來減少住院和死亡率。

高雄市骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯傳出在12日病逝，享壽62歲。（圖取自中正脊椎骨科醫院）

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