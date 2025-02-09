健康網》涼感衛生棉讓人宮寒經痛？ 醫「解答」1類人別用

醫師提及，涼感衛生棉是添加了薄荷醇，其僅能讓皮膚感到清涼，並不會影響血管收縮，引起宮寒、經痛；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「大姨媽」來訪，有些女性會選擇涼感衛生棉，藉由涼感，減少悶熱不適感，但卻聽說涼感衛生棉會害宮寒、經痛？對此，婦產科專科醫師蕭詠嫻指出，涼感衛生棉是添加了薄荷醇，其僅能讓皮膚感到清涼，並不會影響血管收縮，引起宮寒、經痛，不必過於擔心；不過，有些人對其感到過敏，若發現皮膚不適就應避免使用。

為何涼感衛生棉會有涼涼的感覺？蕭詠嫻在臉書專頁發影片說明，涼感衛生棉是加了薄荷醇，其能讓皮膚有種清涼感，並不會真的讓血管收縮，也不會涼到骨盆腔害血管收縮，因此不用過度擔心。不過，有些人會對涼感的內容物感到過敏，因此建議小心使用，若發現皮膚不適就別用了。

請繼續往下閱讀...

另外，蕭詠嫻指出，月經前後會使用的護墊，除了可吸收分泌物，有些標示可吸收尿者，屬作為專門吸漏尿用，建議有些長輩、產後女性，有咳嗽、打噴嚏會滲漏尿困擾者，不要選擇一般衛生棉或護墊，改選特殊標示者，其吸水能力較佳，較不易出現因過度潮濕，而感染、不適問題。

醫師表示，產後女性有咳嗽、打噴嚏會滲漏尿困擾者，可選擇特殊標示的護墊，其吸水能力較佳，較不易出現因過度潮濕，而感染、不適問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

經痛不舒服 5招遠離、避免

國健署曾於臉書專頁提供5種避免、改善經痛方式，首先經期保持平常心並適度休息，若對月經有抗拒心或心情不好，有可能會加強經痛的感覺；可從事緩和運動，如做體操、腹式深呼吸、散步或快走等，或做膝胸臥式，改善經痛不適；適時熱敷下腹部、喝熱飲，可幫助血液循環，舒緩疼痛；或是透過足浴刺激足穴位與保暖，以舒緩疼痛。最後，若經痛未改善，建議尋求醫師協助。

國健署建議，適時熱敷下腹部、喝熱飲，可幫助血液循環，舒緩經期疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法