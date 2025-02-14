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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

東洋捐中市佐劑流感疫苗1千劑 供65歲以上長者施打

2025/02/14 14:16

東洋佐劑流感疫苗捐1000劑，今起於中央公園中台灣元宵燈會疫苗接種站開打，提供65歲以上長者接種。（衛生局提供）

東洋佐劑流感疫苗捐1000劑，今起於中央公園中台灣元宵燈會疫苗接種站開打，提供65歲以上長者接種。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星「大S」徐熙媛染流感併發肺炎在日驟逝，引發國人搶打流感疫苗。台中市府日前宣布疫苗已用罄；今（14）天宣佈獲贈東洋佐劑流感疫苗1,000劑，即日起於中央公園中台灣元宵燈會疫苗接種站開打，提供65歲以上長者接種，疫苗數量有限用罄為止，另外衛福部增購東洋流感疫苗也將於2月20日統一撥補，目前獲知中市分配到1萬餘劑。

衛生局指出，中市府開設中台灣元宵燈會疫苗接種站至23日，每日17時至20時，由專業醫療團隊進駐燈會，設置新冠JN.1疫苗、長者13價肺炎鏈球菌疫苗及長者23價肺炎鏈球菌疫苗，提供三種公費疫苗接種服務，今日起新增提供東洋捐贈佐劑流感疫苗，提供65歲以上長者疫苗接種，當日於燈會疫苗接種站完成疫苗接種，每完成一劑可獲得燈會熱門小提燈一盞。

東洋佐劑流感疫疫苗為雞蛋培養疫苗，可提供65歲以上長達1年的完整保護力，市價約1800元。

衛生局指出，國內新冠及流感疫情仍在流行，加上近期持續冷氣團來襲，為降低感染後發生重症和死亡風險，請65歲以上長者儘速完成疫苗接種，及早獲得保護力，除接種疫苗，應養成良好衛生習慣，出現呼吸道症狀應儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

衛福部增購公費流感疫苗在20日撥補各縣市後，開放65歲以上長者、55歲以上原住民等11類對象使用。

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