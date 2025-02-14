台灣醫療照護 評比再封王！連7年奪全球冠軍甩日韓

全球資料庫網站Numbeo近日公布最新「全球醫療照護指數（Health Care Index）」排名，台灣連續7年奪冠。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全球資料庫網站「Numbeo」近日公布最新「全球醫療照護指數（Health Care Index）」排名，台灣再度超越日本、南韓，穩居世界第一，這也是台灣從2019年起連續7年稱霸。

Numbeo公布的2025年全球醫療照護指數評比涵蓋97個國家，台灣以86.5分遙遙領先，狠甩緊追在後的南韓（82.8分）與日本（80分），不僅穩坐全球醫療照護龍頭，台灣的醫療照護表現也超越許多歐洲先進國家，前五名中還有荷蘭（79.3分）與丹麥（78.4分）。至於鄰近的中國則以68.7分排名第32名，而美國則以67.8分位居第38名。

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Numbeo自2012年起每半年更新一次全球醫療照護指數排行，評估醫療人員的技術與能力、醫療設備軟硬體優劣、就醫便利性等7大指標，提供旅遊、移民及宜居等評估參考。

根據Numbeo說明，這項「全球醫療照護指數」調查對象來自網站訪問者，題目設計嚴謹，參考了科學研究和政府調查的標準，並透過過濾機制排除異常數據，確保結果更具公信力，Numbeo也將調查結果轉換成0到100的分數，方便理解和比較，雖然可能會受到部分主觀意見影響，但這仍是全球評估各國醫療體系的重要參考，能幫助比較不同國家的醫療照護品質。

Numbeo公布的2025年全球醫療照護指數評比涵蓋97個國家，台灣以86.5分穩居世界第一。（翻攝自Numbeo網站）

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