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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》圍爐剩菜巧妙再利用 專家教你4招健康吃不浪費

2025/01/29 11:37

洪泰雄表示，圍爐剩餘的火鍋湯底或清湯可以加蔬菜、豆腐或麵條，變成簡單的家常湯品；魚頭或蝦殼湯可熬成濃湯，加入米飯製成海鮮粥；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，圍爐剩餘的火鍋湯底或清湯可以加蔬菜、豆腐或麵條，變成簡單的家常湯品；魚頭或蝦殼湯可熬成濃湯，加入米飯製成海鮮粥；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每逢年節家家戶戶團聚圍爐，豐盛的菜餚往往讓人食指大動，但吃不完的剩菜該如何處理，才能兼顧營養與衛生？營養學者洪泰雄在臉書發文，剩菜可快速冷藏冷凍、分裝保存，再利用變成新料理；並透過減少重複加熱、少油低鹽調味、混搭新鮮食材可防止營養流失；或是製成便當或分享捐贈，都能幫助讓民眾減少浪費，又享受美味又健康的餐點。

1.剩菜儲存與再利用

●快速冷藏：圍爐結束後，盡快將剩菜放入密封盒或保鮮袋中冷藏，減少細菌滋生。

●分裝保存：將剩菜分裝成小份量，方便之後取用並減少反覆加熱。

●冷凍保存：適合肉類、湯品或燉菜，冷凍可以延長保存期。冷凍前先分裝，方便日後解凍。

2.剩菜變身新料理

●湯品類：剩餘的火鍋湯底或清湯可以加蔬菜、豆腐或麵條，變成簡單的家常湯品；魚頭或蝦殼湯可熬成濃湯，加入米飯製成海鮮粥。

●肉類與海鮮：剩餘雞肉可以撕成絲，搭配蔬菜沙拉或拌入壽司飯中；剩餘蝦子或魚塊可炒飯、做成義大利麵或餡料。

●蔬菜與豆類：剩餘燙青菜可與蛋液拌勻，煎成蔬菜煎餅；剩餘紅燒菜或滷味，切小塊後加入炒飯或拌麵，風味依舊。

3.防止營養流失的小技巧

●減少重複加熱：每次取用剩菜時，只加熱當餐需要的量，以避免營養流失及食品氧化。

●少油低鹽調味：在重新烹調剩菜時，避免再添加過多油鹽，保持健康。

●混搭新鮮食材：剩菜中加入新鮮蔬菜或穀物，可以提升膳食纖維與營養的平衡。

4.創意保存與分享

●製作便當：剩菜可以製作成便當，隔天帶去上班或外出，經濟又方便。

●分享與捐贈：若剩餘量過多，可與鄰居、朋友分享，或查詢當地有無食物銀行接受捐贈。

營養小提醒

剩菜保存期間最好不要超過 2-3天，湯類或海鮮儘量在24小時內食用完畢。冷藏或冷凍前，務必確保食物已經完全冷卻，以免影響其他食物的保存環境。這樣既能避免浪費，又能用創意做出全新的美味料理，享受圍爐後的每一餐！

洪泰雄說，圍爐剩菜可以製作成便當，隔天帶去上班或外出，經濟又方便；圖為情境照。（圖取自photoAC）

洪泰雄說，圍爐剩菜可以製作成便當，隔天帶去上班或外出，經濟又方便；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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