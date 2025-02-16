健康網》小心血栓到處跑！ 醫：心臟病患感冒發燒快就醫

醫師提醒，心血管疾病患者，若感冒發燒一定要趕快就醫，否則恐容易產生血栓，引發心肌梗塞和腦中風；容易心跳加速，造成心悸和心律不整等症狀；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕季節交替，感冒患者增多不少。宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，有心血管疾病患者，若感冒發燒一定要趕快就醫，否則恐容易產生血栓，引發心肌梗塞和腦中風；容易心跳加速，造成心悸和心律不整；容易血壓下降，導致血液循環不良和休克；或容易吸收不良，讓心臟藥物效果變差。

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，最近感冒患者很多，除了忙於治療上呼吸道症狀以外，他也遇到不少家屬詢問：「怎麼阿公感冒之後，就開始喘起來了？」 許多心血管疾病的患者，一旦感冒之後連心臟病的症狀都跑出來了，有些是心臟跳快，有些是呼吸喘，更可怕的是血栓到處跑的危險情況。

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他提醒，一般感冒的症狀不一定要吃藥，但如果是心血管疾病的患者，都建議感冒一定要就醫，如果發燒要積極退燒，以免心臟疾病復發，造成無法挽回的後果。

根據健保屬分享心臟病照護原則，平時應控制體重、血壓、膽固醇、血脂肪、血糖，以及規律的運動，並減輕生活壓力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

心臟病 3招自我照護

另，針對心臟病照護原則，健保署分享以下3點，提供民眾參考：

1.控制或排除危險因子：如戒菸、控制體重、血壓、膽固醇、血脂肪、血糖，以及規律的運動，並減輕生活壓力。

2.及早治療會加重病情的疾病：如感冒、發燒、貧血、肺功能衰竭、心衰竭、甲狀腺功能異常等。

3.規則服藥及按時回診。

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