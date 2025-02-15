中正大學攜手大林慈濟醫院開長者人權門診8年 看病也可法律諮詢

「長者人權門診」團隊深入社區與民眾互動，進一步了解長輩生活狀況、即時給予協助與關懷。（中正大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中正大學連續8年執行教育部USR計畫，與大林慈濟醫院、社區組織每週三開設「長者人權門診」，除有醫師給予高齡者醫療建議，還有法律諮詢顧問傾聽、解答法律、生活疑難雜症問題，讓高齡患者感到「揪甘心」。

計畫主持人、中正大學法律系教授施慧玲整合校內外資源，攜手大林慈濟神經內科醫師曹汶龍、新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌，結合門診治療與法律，甚至深入社區舉辦講座、面對面交流，讓生硬的醫療、法律，化為溫暖的關懷，更能即時、完善的給予協助。

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施慧玲表示，許多阿公、阿嬤覺得法律問題離他們很遙遠，然而8年來，愈來愈多阿公、阿嬤不只到醫院看病、接受治療，透過長者人權門診尋求醫療決策、財產安排、家庭照顧等處理建議。

施慧玲說，因門診的諮詢，讓團隊進一步了解長輩生活狀況，強化彼此信任，「甚至有長輩曾經半夜3點打電話給我」，讓法律服務不再是冷冰冰諮詢，還是充滿關懷與支持的過程。

施慧玲說，長者人權門診秉持「預防重於治療、和解勝於訟爭」的核心理念，提供高齡者法律與醫療結合的諮詢服務。此外，USR團隊建置「懷舊故事館」，透過長者生命故事分享，促進社區對高齡族群的理解與尊重，此計畫精神，還被改編至大愛劇場作品《你好，我是誰2》演出，希望提升社會對長輩權益的關注。

中正大學攜手大林慈濟、社區開設長者人權門診，新港鄉小鎮醫師陳錦煌（左二至右）、中正大學法律系教授施慧玲、大林慈濟神經內科醫師曹汶龍，為民眾提供醫療與法律諮詢服務。（中正大學提供）

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