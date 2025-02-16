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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南市增2例屈公病 夫妻印尼探親染疫

2025/02/16 14:00

南市衛生局派員前往屈公病確診個案居住地進行環境孳生源清除、病蚊媒密度調查、化學防治作業等防疫工作。（南市衛生局提供）

南市衛生局派員前往屈公病確診個案居住地進行環境孳生源清除、病蚊媒密度調查、化學防治作業等防疫工作。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市衛生局今日公布新增2例境外移入屈公病，為麻豆區1對夫妻，至印尼探親時出現關節、肌肉疼痛症狀，自行服藥緩解後，返台仍不適就醫，昨天確診為屈公病。

衛生局指出，新增2例屈公病境外確診病例，為麻豆區海埔里50多歲本國籍男性及30多歲本國籍女性，2人為夫妻，1月25日至2月7日赴印尼探親，期間皆曾出現關節痛、肌肉痛等症狀，自行服用藥物。7日返回台南住家，因身體仍有不適，前往醫院就醫，14日再度採檢，隔日確診屈公病。

衛生局副局長林碧芬表示，衛生單位及區公所等防疫團隊，於通報當日已針對個案居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除、病蚊媒密度調查及衛生教育等防治作為，並規劃今天進行化學防治作業。

據統計，今年截至昨（15）日，全國共7例屈公病境外移入病例，包括新北市、高雄市、桃園市、新竹縣、新竹市各1例，台南市2例，感染國家為印尼6例、菲律賓1例。

衛生局表示，屈公病在台灣屬第2類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊，發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症相似，包含發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，部分感染者倦怠感和關節痛會持續數週至數月，此與登革熱表現不同。

衛生局指出，無論是屈公病或登革熱，最有效預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器，防止病媒蚊孳生，並提醒計畫前往東南亞國家或流行地區民眾應做好防蚊措施。

南市衛生局派員前往屈公病確診個案居住地進行環境孳生源清除、病蚊媒密度調查、化學防治作業等防疫工作。（南市衛生局提供）

南市衛生局派員前往屈公病確診個案居住地進行環境孳生源清除、病蚊媒密度調查、化學防治作業等防疫工作。（南市衛生局提供）

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