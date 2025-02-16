健康網》5習慣顧腸胃！ 營養師授「375保健方程式」

營養師表示，腸胃保健方程式375中的5，是保有運動、良好睡眠品質、靜心、正向思考、接觸大自然的習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著春節、元宵的結束，年假也算是真正落幕。許多人在這段時間開心享用了大餐，但卻偶感身體不適。營養師雷小玲表示，當人們攝取太多高熱量、高油、高糖的飲食時，會產生4大健康困擾，如腸胃不適、體重增加、水腫、血糖波動。她特別針對腸胃不適提出一套375保健方程式，3是適量攝取碳水化合物、蛋白質、脂肪的熱量，7是補足維生素、礦物質等營養素，5則是養成運動、睡好、靜心、正向思考、接觸大自然的習慣。

雷小玲於臉書粉專「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」指出，要讓腸胃恢復正常，肉食、甜食、不健康的油要少吃些，蔬菜、水果、益生菌補起來，並且要記得開始運動、好好睡覺、保持心情平靜、正向思考及多去戶外走走，這些都有助於腸道健康。

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腸胃保健方程式 3適7足5到位

●3適：指的是平常吃的三大營養素，碳水化合物、蛋白質、脂肪及熱量「適量」即可。大部分現代人的健康問題都是熱量過剩，加上三大營養素不平衡，不是肉吃太多，就是甜食澱粉無法節制，或者是吃了太多不乾淨的油，長年累月，造成好多代謝問題，像是衣服扣不上、皮帶變太短等。

營養師指出，現代人的健康問題多半是熱量過剩、三大營養素不平衡，不是甜食澱粉無法節制，就是吃了太多不乾淨的油，造成代謝問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

●7足：是指現代人普遍缺乏的7項重要營養素，維生素、礦物質、益生菌、植化素、纖維、酵素、抗發炎脂肪酸。這7個營養素關係到整個身體的新陳代謝、調節免疫，維護生理正常運作功能，我們常見的肥胖、三高、腸道不適、過敏、免疫力不平衡、心血管疾病，常常都是因為這些營養素不足。

●5到位：指的是要有運動、良好睡眠品質、靜心、正向思考、親近大自然的5個習慣。這5習慣到位，會讓我們的身心靈感到平衡，縱使壓力、環境威脅不斷，依舊能無時無刻地開啟身體保護罩，健康不打烊。

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