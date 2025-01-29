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健康網》年菜反覆加熱3隱憂 醫提「4建議」防食物中毒

2025/01/29 18:17

冬天吃火鍋是一大享受，但火鍋份量常難拿捏，很容易就剩菜，醫師提醒要注意保存。（資料照）

冬天吃火鍋是一大享受，但火鍋份量常難拿捏，很容易就剩菜，醫師提醒要注意保存。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間，火鍋和年菜常常吃不完，倒掉又太浪費，因此不少人會反覆加熱，一路吃到過完年，但新竹聖宜診所醫師吳易儒提醒，年菜反覆加熱會有細菌滋生、營養流失、有害物質累積等3大隱憂，如果食物保存方式不當，或加熱不到位就有食物中毒的風險，因此提出4建議，包括：縮短常溫放置時間、分量分裝更健康、加熱至充分滾沸，以及避免2次混放。

吃剩年菜3注意

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文提醒，想要享受美食開心過年，正確的食物保存與加熱方式非常重要，不然吃壞肚子很麻煩。

吳易儒並指出，吃剩年菜有3注意，別輕忽。

●細菌滋生

火鍋與年菜中，特別是肉類、海鮮和富含澱粉的食材（如年糕），在常溫下放置過久，容易滋生細菌，如金黃色葡萄球菌、沙門氏菌等。

●營養流失

反覆加熱會破壞食材中的維生素和微量元素，使年菜失去營養價值。

●有害物質累積

一些油脂類食物經多次加熱，可能產生氧化物，長期食用對健康不利。

正確加熱與保存4建議

吳易儒指出，為了減少潛在風險，可以試試以下做法。

●縮短常溫放置時間

年菜與火鍋在進食後，應盡快分裝並放入冰箱冷藏（4°C以下）或冷凍（-18°C以下）。 切忌將食物長時間放置在室溫下（尤其是 2-8 小時的「危險溫區」）。

醫師建議，年菜與火鍋在進食後，應盡快分裝並放入冰箱冷藏（4°C以下）或冷凍（-18°C以下）。（圖擷取自photoAC）

醫師建議，年菜與火鍋在進食後，應盡快分裝並放入冰箱冷藏（4°C以下）或冷凍（-18°C以下）。（圖擷取自photoAC）

●分量分裝更健康

將剩餘的年菜分成小份儲存，吃多少取多少，避免反覆加熱整鍋食物；火鍋湯底建議分裝後冷凍保存，避免多次加熱，使湯底油脂氧化。

●加熱至充分滾沸

加熱前，確保食物解凍均勻，並加熱至中心溫度達 75°C 以上（食物徹底滾沸 3-5 分鐘）。特別是肉類和海鮮，務必要煮透，以減少細菌殘留。

●避免二次混放

不要將吃剩的食材再次放入火鍋或原來的年菜中，以免交叉污染。

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