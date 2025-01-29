連假家庭醫藥箱準備好 小傷病處置方式報你知

戶外活動應備妥外傷包紮醫療用品。（台中慈濟醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕春節9天長假，難免有醫療需求，直接衝急診可能擠滿人潮得久等。台中慈濟醫院急診科醫師莊浩凌今日指出，類似感冒、腸胃不適、過敏或是小外傷，「家庭醫藥箱」就不可或缺，可以先自行簡易醫療處置，緩解狀況，有進一步需求再去急診就醫。

春節假期醫院診所普遍休診，就醫不便，莊浩凌建議可先備好家庭醫藥箱，基本需有退燒藥、非類固醇消炎止痛及過敏藥等內服藥，以及生理食鹽水、紗布、無菌棉花棒、繃帶、外傷藥膏等外用品，還有簡易檢測儀如耳溫槍、血壓機、血糖機。

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往年春節常見腸胃不適病例，莊浩凌指出，一般腸胃藥如止吐、止瀉，或胃乳片等常備藥就能緩解症狀；有過敏體質的人食用醃製品或不新鮮海鮮，容易食物過敏產生蕁麻疹，尤其火鍋共鍋要特別注意。建議先備好抗過敏藥，緩解鼻過敏、皮膚過敏，甚至食物過敏；出現咳嗽、喉嚨癢、流鼻水等感冒癥狀，多喝水休息外，要用耳溫槍量測體溫，一旦呼吸喘、冒冷汗、意識不清、嘴唇發紫就立即到急診就醫。

戶外旅遊常見跌倒外傷，出門前備好外用藥，受傷時可立即處置，挫傷、扭傷則遵循「保護、休息、冰敷、壓迫、抬高」PRICE原則處置；長輩有糖尿病、高血壓等慢性病，旅遊長途搭車應避免久坐，造成血糖下降導致肢體無力、冒冷汗甚至意識昏睡，備好血糖機測量，準備零食緊急補充糖分。

護理部專科護理師王文聰表示，傷口基本照護是首先用生理食鹽水或飲用水沖洗，蓋紗布並加壓止血5分鐘，傷口較深時可塞紗布或乾淨的布、衣服充當，絕對不能用衛生紙止血免得傷口感染。最後使用透氣膠帶黏貼或用彈性繃帶固定，受傷部位可擺置高於心臟位置。換藥頻率一天一次，組織液滲出和接觸到水，就要重新換藥，3天後還有紅、腫、熱、痛且組織液有異味，可能有細菌感染，必須馬上就醫。

挫傷、扭傷時，可冰敷3天，每次15分鐘間隔30分鐘一天數次，敷袋放冰塊還要加水，效果較佳。常見不慎跌倒時用手撐地面，造成手腕腫痛無法轉動，就可能是骨折，用木板或厚的報紙上下夾緊將關節固定，再用彈性繃帶環狀繞法包紮，最後用三角巾固定再就醫。

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