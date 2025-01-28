健康網》年年有魚+秘寶！ 金鯧披「金黃彩衣」更富貴

漁業署說，金沙魚子鯧不僅外觀金黃耀眼，烏魚子更是被譽為「海上烏金」，象徵一整年的豐收與富貴。（圖擷取自漁業署臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除夕圍爐是團圓的日子，少不了一道寓意深遠的年菜料理。為了讓大眾年年有餘、福氣滿滿，漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」推薦年菜「金沙魚子鯧」，這道料理不僅美味，披上烏魚子沙+可樂果碎做成的「金黃彩衣」，更象徵著新的一年昌盛興旺添福壽。

金沙魚子鯧食譜

●所需食材：金鯧500公克、熟烏魚子沙50公克、可樂果碎50公克、辣椒碎10公克、豆豉碎10公克、蒜末30公克、蔥花10公克。

請繼續往下閱讀...

●調味料：胡椒鹽 2公克、米酒 10毫升、油 10毫升。

製作步驟

1. 金鯧處理：將金鯧兩面劃刀，抹上米酒與胡椒鹽醃製片刻備用。

2. 煎魚：熱鍋倒入油，將金鯧煎至兩面金黃，煎熟後起鍋備用。

3. 準備金沙醬料：使用乾鍋，小火爆香蒜末與豆豉，接著加入蔥花、辣椒末、熟烏魚子沙及可樂果碎，拌炒均勻。

4. 組合與上桌：將炒好的金沙醬料鋪在煎好的金鯧上，即可端上桌享用。

漁業署指出，金沙魚子鯧不僅外觀金黃耀眼，烏魚子更是被譽為「海上烏金」，象徵一整年的豐收與富貴。此道年菜適合4人共享，熱量1503.34卡，富含114.93克蛋白質及93.88克脂肪。不妨趁著新春佳節，試試這道充滿祝福寓意的金沙魚子鯧，為家人送上滿滿好運與美味！

熱鍋倒入油，將金鯧煎至兩面金黃，煎熟後起鍋備用。（圖擷取自漁業署臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法