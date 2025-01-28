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健康網》過年慎防攝護腺腫大 醫列危險因子

2025/01/28 20:51

醫師提醒，高糖、高鈉、高脂肪、酒精等飲食都會惡化攝護腺腫大；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師提醒，高糖、高鈉、高脂肪、酒精等飲食都會惡化攝護腺腫大；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節家家戶戶吃團圓飯，小心過度飲食、不當的生活習慣及飲酒可能對男性攝護腺健康造成不利影響，甚至加重攝護腺肥大的症狀！呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，高糖、高鈉、高脂肪、酒精等飲食都會惡化攝護腺腫大，加上聚餐、娛樂活動久坐，也會加重不適。

春節飲食與攝護腺肥大相關因素

1.高脂肪、高熱量飲食：春節餐桌上常見的油膩菜肴，如紅燒肉、油炸食品，含有大量的飽和脂肪酸和熱量。研究顯示，高脂肪飲食可能與攝護腺肥大的風險增加相關，因為過多的脂肪會導致體內雄性激素不平衡，加重攝護腺腫大的情況。

2.高鈉食物：醃製食品如鹹魚、臘腸、臘肉是春節餐桌的主角，但高鈉攝入可能導致水分滯留，加重膀胱與尿道壓迫，進一步惡化攝護腺肥大的症狀。

3.高糖甜點：年糕、湯圓等甜點含有大量糖分，過多攝取可能引發肥胖，而肥胖是已知的攝護腺肥大危險因子之一。

醫師指出，年糕、湯圓等甜點含有大量糖分，過多攝取可能引發肥胖，而肥胖是已知的攝護腺肥大危險因子之一。（資料照）

醫師指出，年糕、湯圓等甜點含有大量糖分，過多攝取可能引發肥胖，而肥胖是已知的攝護腺肥大危險因子之一。（資料照）

4.過量飲酒：春節聚會常少不了喝酒，但酒精會刺激攝護腺和膀胱的黏膜，導致局部充血與發炎。此外，過量飲酒會影響荷爾蒙代謝，可能促進攝護腺組織增生。

5.久坐不動的生活習慣：春節期間，由於聚餐和長時間娛樂活動（如打麻將），久坐不動的行為會導致骨盆區域的血液循環不良，加重攝護腺不適。

4招改善攝護腺肥大

至於如何改善攝護腺肥大，呂謹亨分享4點建議：

●健康飲食：減少油膩、高脂肪食物的攝取，選擇清淡的蒸煮料理，如清蒸魚或蔬菜湯。減少高鹽、高鈉食物的攝取，如醃製品或加工食品，並以天然香料代替鹽調味。適量享用甜點，並選擇低糖選項，如低糖湯圓。

●限制飲酒：建議男性每日飲酒量不超過兩份（約20克純酒精），以減少對攝護腺的刺激。

醫師指出，南瓜子富含鋅，有助於維持攝護腺健康。（圖取自freepik）

醫師指出，南瓜子富含鋅，有助於維持攝護腺健康。（圖取自freepik）

●增加健康食材的攝取：南瓜子：富含鋅，有助於維持攝護腺健康。番茄：含有茄紅素，具有抗氧化作用，可能減緩攝護腺增生。全穀類與纖維：幫助控制體重與穩定荷爾蒙水平。十字花科類的蔬菜：綠花椰菜、芥藍、高麗菜和包心菜。鋸棕櫚提取物（Saw Palmetto）：一些研究顯示其可能有助於改善攝護腺肥大的症狀。

●規律運動：每天進行30分鐘中等強度運動，如快走或慢跑，有助於促進血液循環，減少骨盆充血。

呂謹亨提醒，如果攝護腺肥大症狀明顯（如頻尿、夜尿、排尿困難），建議及時就醫，接受專業診斷。很多人以為攝護腺肥大只是尿不順的問題，其實攝護腺肥大會造成膀胱退化，長久下來甚至腎水腫，腎衰竭，最後可能需要洗腎治療！

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