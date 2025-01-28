自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

躺著也能瘦？ 科學家發現MCJ蛋白 開啟燃脂新革命

2025/01/28 13:40

科學家發現，MCJ蛋白是調控棕色脂肪燃燒的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

科學家發現，MCJ蛋白是調控棕色脂肪燃燒的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕肥胖已成為全球公共衛生危機，影響約6.5億人口，並顯著增加心血管代謝疾病和癌症風險。 據《每日科技網》（scitechdaily）報導，近期研究發現，抑制粒線體蛋白MCJ （Mitochondrial protein MCJ）可提升棕色脂肪活性，有望成為肥胖治療新策略。

西班牙國家癌症研究中心（CNIO）代謝疾病研究小組負責人薩比奧（Guadalupe Sabio）教授與該中心及國家心血管研究中心（CNIC）的佛格拉（Cintia Folgueira）博士共同領導此研究。他們發現，MCJ蛋白在調控棕色脂肪產熱過程中扮演關鍵角色。

人體脂肪組織分為白色脂肪和棕色脂肪。白色脂肪主要儲存能量，而富含粒線體的棕色脂肪則負責產熱維持體溫。近年研究證實，活化棕色脂肪能有效預防肥胖及相關代謝疾病。

研究團隊利用基因改造技術移除肥胖小鼠體內的MCJ蛋白，發現小鼠產熱能力顯著提升，體重隨之下降。更重要的是，將缺乏MCJ蛋白的棕色脂肪組織移植至肥胖小鼠體內，同樣觀察到減重效果，進一步證實MCJ蛋白在體重和代謝調控中的重要性。

「肥胖源於熱量攝取過多或消耗不足，而脂肪組織正是調節代謝的關鍵。」薩比奧教授解釋。佛格拉博士補充：「提升棕色脂肪產熱效率以達減重及預防疾病，一直是學界努力的目標。理解其背後機制才能對症下藥。」

研究發現，移除MCJ蛋白後，小鼠體內會活化分解代謝途徑（Catabolic pathways），加速脂肪、糖和蛋白質分解產熱。此代謝特徵與棕色脂肪高度活躍的人體相似。研究第一作者西昆德茲（Beatriz Cicuéndez）表示：「這顯示移除MCJ蛋白能啟動身體適應肥胖壓力的保護機制。」

目前，研究團隊正積極研發針對MCJ蛋白的抑制療法。然而，在應用於臨床前，仍需釐清MCJ蛋白在其他組織中的功能，並探討棕色脂肪的變化是否會影響腫瘤生長或與癌症相關的惡病質（Cachexia，肌肉和脂肪的流失）有關。

此研究近期發表於《自然通訊》（Nature Communications），為肥胖治療開闢了新的途徑。透過精準調控MCJ蛋白，未來有望更有效地控制體重，降低肥胖相關疾病風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中