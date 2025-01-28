躺著也能瘦？ 科學家發現MCJ蛋白 開啟燃脂新革命

科學家發現，MCJ蛋白是調控棕色脂肪燃燒的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕肥胖已成為全球公共衛生危機，影響約6.5億人口，並顯著增加心血管代謝疾病和癌症風險。 據《每日科技網》（scitechdaily）報導，近期研究發現，抑制粒線體蛋白MCJ （Mitochondrial protein MCJ）可提升棕色脂肪活性，有望成為肥胖治療新策略。

西班牙國家癌症研究中心（CNIO）代謝疾病研究小組負責人薩比奧（Guadalupe Sabio）教授與該中心及國家心血管研究中心（CNIC）的佛格拉（Cintia Folgueira）博士共同領導此研究。他們發現，MCJ蛋白在調控棕色脂肪產熱過程中扮演關鍵角色。

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人體脂肪組織分為白色脂肪和棕色脂肪。白色脂肪主要儲存能量，而富含粒線體的棕色脂肪則負責產熱維持體溫。近年研究證實，活化棕色脂肪能有效預防肥胖及相關代謝疾病。

研究團隊利用基因改造技術移除肥胖小鼠體內的MCJ蛋白，發現小鼠產熱能力顯著提升，體重隨之下降。更重要的是，將缺乏MCJ蛋白的棕色脂肪組織移植至肥胖小鼠體內，同樣觀察到減重效果，進一步證實MCJ蛋白在體重和代謝調控中的重要性。

「肥胖源於熱量攝取過多或消耗不足，而脂肪組織正是調節代謝的關鍵。」薩比奧教授解釋。佛格拉博士補充：「提升棕色脂肪產熱效率以達減重及預防疾病，一直是學界努力的目標。理解其背後機制才能對症下藥。」

研究發現，移除MCJ蛋白後，小鼠體內會活化分解代謝途徑（Catabolic pathways），加速脂肪、糖和蛋白質分解產熱。此代謝特徵與棕色脂肪高度活躍的人體相似。研究第一作者西昆德茲（Beatriz Cicuéndez）表示：「這顯示移除MCJ蛋白能啟動身體適應肥胖壓力的保護機制。」

目前，研究團隊正積極研發針對MCJ蛋白的抑制療法。然而，在應用於臨床前，仍需釐清MCJ蛋白在其他組織中的功能，並探討棕色脂肪的變化是否會影響腫瘤生長或與癌症相關的惡病質（Cachexia，肌肉和脂肪的流失）有關。

此研究近期發表於《自然通訊》（Nature Communications），為肥胖治療開闢了新的途徑。透過精準調控MCJ蛋白，未來有望更有效地控制體重，降低肥胖相關疾病風險。

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