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樂團為何取名「玫瑰墓」？ 蘇世揚醫師解密
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〔記者王俊忠／台南報導〕對於樂團名稱為何會取名「玫瑰墓」？玫瑰墓樂團團長蘇世揚解密說，會取名玫瑰墓有兩個意涵。
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1.玫瑰墓是玫瑰木的諧音，玫瑰木是原聲樂器像木吉他、貝斯、還有非洲鼓等最好的共鳴木頭，也象徵樂團用玫瑰木來做原聲木吉他、提琴搖滾樂。
2.是指玫瑰墓的音樂內容，意謂闡述人生的美好，像玫瑰一樣美麗動人，但人終究要坦然的面對最終的死亡。樂團音樂創作充滿對生、老、病、死、人文、社會、親情的省思與關懷，是以醫學視角彈奏出人文關懷的搖滾曲調。
蘇世揚說明，玫瑰墓的音樂，美麗中有哀愁、精采中有孤寂，一般華人對死亡或墓等字眼，常常會有過度的忌諱與禁忌，玫瑰墓特別選用「墓」字，即木的諧音，也是要一反傳統，讓華人正視這個問題。尤其在音樂會裡，也都是以醫生的角度，用生命音樂故事來宣揚「人要走的有尊嚴、要走的安詳、沒有遺憾，珍惜活著時的每一分每一秒，讓人生歷程更加光輝燦爛」。
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