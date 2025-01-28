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健康 > 心理精神

「玫瑰墓樂團」用音樂生命教育 校園巡演屢創奇蹟

2025/01/28 10:28

玫瑰墓樂團成員走進校園做生命教育音樂演唱與演講，獲得家長與師生好評。（玫瑰墓樂團提供）

玫瑰墓樂團成員走進校園做生命教育音樂演唱與演講，獲得家長與師生好評。（玫瑰墓樂團提供）

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樂團為何取名「玫瑰墓」？ 蘇世揚醫師解密

〔記者王俊忠／台南報導〕1個與眾不同的獨立音樂表演團體「玫瑰墓樂團」，在2006年間誕生，台南1名醫院急診室醫師加上幾位音樂愛好者，用真實故事創作改編歌曲，形成獨特的文學原聲搖滾；近幾年，因大學或高中以下學生偶傳想不開的憾事，樂團走進校園做生命教育音樂演講，曾拉回想尋短的學生，4年來在全國各地演出至少400場，獲得無數熱烈回響，並得到2024年社會教育貢獻獎肯定。

「周杰倫的演唱會，花6800元嗨1天；但玫瑰墓的音樂影響生命是一輩子的！第一次聽演唱會從第一首感動到最後一首，隨著蘇醫師旁白，聽著歌想著畫面，眼淚不聽使喚落下，每一首都動人；我孩子因玫瑰墓1場音樂會，戒掉手機遊戲成癮；謝謝樂團拉回1名想尋短的學生；還有1名偏差國三女學生會抽菸、援交、不寫功課，學校老師幾乎要放棄，女學生聽完音樂演講、主動求助輔導老師」。

玫瑰墓樂團團長、主唱、台南市立醫院急診部主任蘇世揚醫師說，在每場音樂會後，許多聽眾真誠的感動回饋，是驅使玫瑰墓繼續撐下去的動力。

玫瑰墓樂團走進台南校園用音樂演唱與演講方式來闡述生命教育。（記者王俊忠攝）

玫瑰墓樂團走進台南校園用音樂演唱與演講方式來闡述生命教育。（記者王俊忠攝）

這樂團是由蘇世揚在18、9年前結合4名音樂碩士、1名留美音樂家，以2把木吉他、貝斯、小提琴、非洲鼓、爵士鼓、大提琴、鋼琴、鐘琴、三主唱，來詮釋木吉他搖滾。歌曲結合「短篇散文故事」，形成獨特的「文學原聲搖滾」。

玫瑰墓創作曲有140首，每首都是真實故事改編成的歌曲，主題涵蓋生、老、病、死、抗癌、生命鬥士、兒虐、家暴、弱勢、反毒等社會關懷議題。此外，玫瑰墓還在6年前出版「浮木與枯骨」音樂書，是結合散文故事、新詩歌詞、現代音樂的音樂著作。

目前樂團除了蘇世揚，有貝斯手、主唱周逸凡；資深鼓手、主唱趙家麟；小提琴與鋼琴陳沛彣；大提琴手莊佳音；吉他手、合聲王偉恒；主奏吉他手、合聲陳竑道等。

玫瑰墓樂團演出情形。（玫瑰墓樂團提供）

玫瑰墓樂團演出情形。（玫瑰墓樂團提供）

蘇世揚表示，近年聽聞大學學生傳出想不開憾事；有明星高中學生也險釀悲劇，有家長會發起玫瑰墓到校園做生命教育音樂演講，這兩年校園足跡遍及南高屏20多校；4年來，在沒有任何官方資源補助下，在全國各地與偏鄉演出至少400場，對觀賞民眾、師生啟發與鼓勵，造成空前的影響與轟動。

去年樂團得到教育部肯定、獲得社會教育貢獻獎。蘇世揚與團員們說，玫瑰墓讓人看到音樂的意義不只是娛樂，更是療癒、啟發與改變。他們以音樂為工具，深入人心，點亮無數人迷茫的生命路途，願大家記得玫瑰墓的努力與堅持、也記得生命無論多麼困難，都有1曲旋律能撐起我們的希望。

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