健康網》3類年節零食藏健康陷阱 兒科醫推薦「這3好」

原味（無調味）海苔適合小朋友食用。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕麻荖、寸棗、花生糖、肉乾、瓜子等零嘴，似乎是很多家庭在春節期間必備年貨，但初日診所減重專科暨小兒內分泌科醫師王律婷提醒，這些零嘴潛藏高熱量、高糖、高鹽和高脂肪的健康風險，若不加以控制，可能成為孩子成長過程中的健康與體重管理絆腳石；建議家長應選擇低鹽、低糖、低脂「三好」產品，例如無糖優格搭配水果、原味（無調味）海苔，或是超商常見的小包裝無糖堅果。

王律婷表示，春節期間享受零食無可厚非，但過量的「糖」攝取對體重和身高都有所影響，享受美食的同時，孩子的健康和體重管理同樣重要。因此提醒家長要留心三類年節零食。

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●魷魚片、肉乾

這類超加工製品通常添加大量鹽分及甜味劑以增添風味。攝取過多的鹽分可能導致高血壓，並增加心血管疾病風險。

肉乾和魷魚片屬於超加工製品，攝取過取，不利心血管健康。（資料照）

王律婷表示，《美國醫學會兒科期刊》的一篇針對英國兒童的縱向研究指出，在7歲至24歲的觀察期間，日常飲食中攝取最多比例超加工食品的兒童，其身體質量指數（BMI）、脂肪質量指數、體重和腰圍的增長幅度顯著高於其他兒童。

●核桃糕、生仁糖、寸棗、麻荖

這些傳統甜點的主要成分為糖和油脂，食用過多容易造成脂肪堆積，並增加高血脂的風險。由美國心臟協會在2017年發表的兒童研究也提到，添加糖攝取過量會提高過重兒童的空腹血糖與胰島素阻抗，影響日後血糖調控。建議兒童每日添加糖攝取量不超過25克，2歲以下兒童更應該避免任何添加糖。

寸棗、麻荖等傳統零嘴食用過多，容易造成脂肪堆積，並增加高血脂的風險。（資料照）

●瓜子、花生糖

瓜子和花生雖富含不飽和脂肪酸，但因體積小，容易在無意間吃過量。建議每日堅果類攝取量不超過30克，約一個掌心的大小，並優先選擇原味（無調味）產品為佳。

花生糖熱量高且含糖量不低，需注意。（資料照）

王律婷提醒家長，春節連假9天後，若發現小朋友體重增長超過2公斤，則建議儘早帶孩子到門診檢查，了解是否有潛在健康風險。

對於患有糖尿病的兒童，更應該堅持低糖原則，並定時測量血糖，觀察血糖波動。血糖藥物或胰島素的使用也須按時進行，避免因血糖失控導致酮酸中毒等嚴重後果。

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