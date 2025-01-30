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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖友過年沒零食吃？ 適量「5食物」補營養又控糖

2025/01/30 09:31

醫師表示，少量的高純度（70%以上）黑巧克力，富含抗氧化劑，有助於心血管健康，同時不會快速升高血糖。（圖取自freepik）

醫師表示，少量的高純度（70%以上）黑巧克力，富含抗氧化劑，有助於心血管健康，同時不會快速升高血糖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年閒話家常時少不了零食，糖友只能眼睜睜的看著其他人一口接著一口吃？對此，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻解答，其實糖友還是可以適量吃零食，推薦選擇堅果類、新鮮水果、優格、燕麥餅乾及黑巧克力，控糖又能補充營養。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文分享，很多人聽到自己確診糖尿病後，第1個反應就是「那我是不是什麼零食都不能吃了？」的確，糖尿病患者要嚴格監控飲食，以免血糖飆升，但還是有一些零食可以吃。

●黑巧克力：少量的高純度（70%以上）黑巧克力，富含抗氧化劑，有助於心血管健康，同時不會快速升高血糖。但也要提醒，每次不要超過1小塊，也就是大約10公克。

●新鮮水果：選擇低GI值，也就是升糖指數低的水果，如蘋果、奇異果、藍莓或草莓，雖然這些水果含有天然糖分，但因纖維含量高，能減緩血糖上升。不過，記得別喝果汁或蜜餞，除非是自己做的，不然外面買的果汁通常都會添加額外糖分。

醫師建議，糖友可適量食用蘋果、奇異果、藍莓或草莓等低GI水果。（圖取自freepik）

醫師建議，糖友可適量食用蘋果、奇異果、藍莓或草莓等低GI水果。（圖取自freepik）

●優格：希臘優格或低糖優格是良好的蛋白質來源，可搭配一點水果或堅果，增添口感和營養，但還是要選擇無糖或是低糖的產品，並控制每次食用量在150克左右。

●燕麥餅乾或全麥餅乾：全麥餅乾或燕麥棒含有較多纖維，適合作為增添飽腹感的零食，應選擇無糖或低糖，避免有些餅乾會額外添加甜味劑。

●堅果類：杏仁、核桃、開心果等堅果，富含健康脂肪和蛋白質，可提供飽腹感，同時不會快速升高血糖。但要注意，選擇不加糖、不加鹽的堅果，不然還是一樣會造成血糖升高，同時也應控制份量，每次吃一小把就好了。

醫師表示，堅果富含健康脂肪和蛋白質，可提供飽腹感，同時不會快速升高血糖。（圖取自photoAC）

醫師表示，堅果富含健康脂肪和蛋白質，可提供飽腹感，同時不會快速升高血糖。（圖取自photoAC）

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