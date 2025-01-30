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嘉基急診春節不打烊 診間上演人生百態
〔記者王善嬿／嘉義報導〕今（2025）年農曆春節放假9天，嘉義基督教醫院急診醫學部醫師、護理人員輪流值班，連假不打烊。根據醫護人員觀察，初二至初五病患最多，曾遇二氧化碳中毒、流感爆發案件，因短時間內要處置大量傷病患，考驗醫護人員體力；佳節團聚，偶有家庭暴力事件致人受傷送醫，或街友路倒被送醫救治，小小診間上演人生百態。
嘉基急診醫學部長蘇詠程在農曆春節值班已21年，他觀察，除夕晚間10時後，因身體不適或出遊發生意外，傷病患開始湧入急診，直到初二、初三達到高峰，主要因慢性病患者撐過除夕、初一，初二病情發生變化到院救治，或返鄉遊子帶年邁父母求診。
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蘇詠程說，春節期間，醫師比平常增加1人、護理師增加4至5人，從小年夜起輪流值班，除夕夜無法回家吃團圓飯，醫院會準備豐盛餐食，急診醫學部也會運用共同基金購買美食。
蘇詠程說，曾遇過農曆春節下雨，一間米行將米放在地下室釀酒，5、6名工作人員觀察釀酒狀況時二氧化碳中毒，到院後給予氧氣治療，將5、6人救回一命，是最難忘的經驗；顧及值班人員感受，部裡有不成文禁忌，不吃鳳梨、芒果等食物，避免「旺來」、「忙碌」聯想，機器設備也都會擺放綠色「乖乖」。
急診醫學部護理長翁秀霞說，春節收治傷患樣態不一，除常見流感患者，還曾收治路倒街友，當天如有多訂便當，還會請街友吃便當、一起過年，讓街友年節感受溫暖；近年發現，部分家庭成員過年團聚，如情緒失控易發生暴力衝突，導致家暴、兒虐案有增加趨勢。
護理人員春節排班，已婚、未婚需求也大不同。翁秀霞說，已婚護理師為避免大掃除、準備年夜飯，多會提出初一之後排假需求，未婚護理師則傾向除夕、初一排假；除夕無法回家吃團圓飯，值班護理師就會在急診室倒數跨年，下班後相約吃火鍋紓壓。
翁秀霞認為，春節值班最辛苦時段是初二到初五，曾因流感大爆發，候診人數達80人，大家忙到沒時間吃飯，因此需事先準備餅乾零食，讓同事方便取用、補充體力；武漢肺炎疫情之後，許多患者與家屬出院後，還到醫院送食物或禮品，雖都婉拒，但能感受到民眾的肯定，工作更賣力。
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