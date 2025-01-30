嘉基急診春節不打烊 診間上演人生百態

嘉基急診醫學部醫護人員，每年農曆春節值班陪患者過年。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今（2025）年農曆春節放假9天，嘉義基督教醫院急診醫學部醫師、護理人員輪流值班，連假不打烊。根據醫護人員觀察，初二至初五病患最多，曾遇二氧化碳中毒、流感爆發案件，因短時間內要處置大量傷病患，考驗醫護人員體力；佳節團聚，偶有家庭暴力事件致人受傷送醫，或街友路倒被送醫救治，小小診間上演人生百態。

嘉基急診醫學部長蘇詠程在農曆春節值班已21年，他觀察，除夕晚間10時後，因身體不適或出遊發生意外，傷病患開始湧入急診，直到初二、初三達到高峰，主要因慢性病患者撐過除夕、初一，初二病情發生變化到院救治，或返鄉遊子帶年邁父母求診。

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蘇詠程說，春節期間，醫師比平常增加1人、護理師增加4至5人，從小年夜起輪流值班，除夕夜無法回家吃團圓飯，醫院會準備豐盛餐食，急診醫學部也會運用共同基金購買美食。

蘇詠程說，曾遇過農曆春節下雨，一間米行將米放在地下室釀酒，5、6名工作人員觀察釀酒狀況時二氧化碳中毒，到院後給予氧氣治療，將5、6人救回一命，是最難忘的經驗；顧及值班人員感受，部裡有不成文禁忌，不吃鳳梨、芒果等食物，避免「旺來」、「忙碌」聯想，機器設備也都會擺放綠色「乖乖」。

急診醫學部長蘇詠程會運用部裡的基金在春節期間買美食犒賞值班同事。（記者王善嬿攝）

急診醫學部護理長翁秀霞說，春節收治傷患樣態不一，除常見流感患者，還曾收治路倒街友，當天如有多訂便當，還會請街友吃便當、一起過年，讓街友年節感受溫暖；近年發現，部分家庭成員過年團聚，如情緒失控易發生暴力衝突，導致家暴、兒虐案有增加趨勢。

護理人員春節排班，已婚、未婚需求也大不同。翁秀霞說，已婚護理師為避免大掃除、準備年夜飯，多會提出初一之後排假需求，未婚護理師則傾向除夕、初一排假；除夕無法回家吃團圓飯，值班護理師就會在急診室倒數跨年，下班後相約吃火鍋紓壓。

翁秀霞認為，春節值班最辛苦時段是初二到初五，曾因流感大爆發，候診人數達80人，大家忙到沒時間吃飯，因此需事先準備餅乾零食，讓同事方便取用、補充體力；武漢肺炎疫情之後，許多患者與家屬出院後，還到醫院送食物或禮品，雖都婉拒，但能感受到民眾的肯定，工作更賣力。

嘉基急診農曆春節期間不打烊，醫護人員堅守崗位服務民眾。（記者王善嬿攝）

急診醫護人員農曆春節常遇到病患暴增情形，考驗體力。（記者王善嬿攝）

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