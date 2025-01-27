糖果甜蜜蜜藏危機 中醫推7健康零食

中醫師提醒，過年零食容易糖分過高，改選蔓越莓乾能保護泌尿道，核桃能補腎益智；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕迎新春，茶几上總少不了各式零嘴，增添節日氣氛，然而，這些高糖、高熱量的零食卻暗藏健康危機。崇學馬光中醫診所醫師范婷婷指出，糖分過高不僅容易導致肥胖，還會增加糖尿病、心血管疾病風險，並加速皮膚老化。從中醫角度來看，糖分過多會損傷脾胃，助熱生火，甚至耗損腎陰。她推薦7種過年健康零食，在享受年節美味的同時維護健康。

毛豆

毛豆富含植物性蛋白質與膳食纖維，有助於穩定血糖、促進腸道健康，性平味甘，可健脾除濕、潤燥解毒。

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果乾

如蔓越莓乾能保護泌尿道，黑棗乾則有補血養氣和潤腸通便的功效，適合需要補氣養血的人群。

堅果

核桃能補腎益智，葵瓜子有助潤腸明目，開心果富含抗氧化劑，能促進心血管健康，且能溫腎暖脾、益智健腦。松子富含健康脂肪、抗氧化物質和葉黃素，有助於保護心血管、護眼和抗衰老，並具有滋陰潤燥、溫胃腸的功效。

中醫師過年首推7種零食。（馬光中醫診所提供）

范婷婷表示，堅果的每日攝取建議量在30克以內，果乾則是20-30克。腎功能不佳者，過年零食需格外留意。以上建議食物多有較高鉀含量，可能加重腎臟負擔，需在醫師指導下適量食用，多選擇低磷、低鉀、低鈉的食物，並留意蛋白質總量，補充足夠水分。

范婷婷呼籲，在享受節日美味同時，也守護健康。新春佳節，在歡樂與健康之間找到平衡，才是真正的「甜蜜新年」。

崇學馬光中醫診所醫師范婷婷。（馬光中醫診所提供）

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