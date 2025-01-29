健康網》糖友吃「這5道」年菜 小心血糖波動：醫籲適量吃

獅子頭通常使用高脂絞肉，加上油炸與勾芡的調理方式熱量直線飆升。因此，醫師建議，糖友一次吃半顆，將熱量空間留給其他年菜。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在享受豐盛美食之際，難免有會點擔心年後體重失控，初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯提醒，其實大魚大肉不會胖，暴飲暴食才是禍首，糖友更要小心年菜的高油、高升糖指數會造成血糖波動，像是紅燒獅子頭、紅豆年糕、富貴雙方、鮮蝦粉絲煲及烏參海鮮羹，這5道熱門年菜更要適量吃。

暴飲暴食 恐致血糖飆高

楊智雯指出，她曾收治一位50多歲、患有糖尿病的會計事務所員工，因過年期間擋不住美食誘惑，年後回診時，糖化血色素竟從原本穩定的範圍飆至10，只能先提高藥物劑量來穩定血糖。類似個案在每年農曆春節後屢見不鮮。無論是減脂計劃停滯或是糖尿病患者血糖劇烈波動，問題往往都是出在假期期間飲食結構突然改變，例如過量攝取高油脂、高鹽分和精緻澱粉。此外，作息不規律與運動量減少，更進一步加劇健康危機。

請繼續往下閱讀...

豐盛年菜讓人忍不住食指大動，醫師提醒，糖友品嚐美食需掌握適量原則。（資料照）

楊智雯表示，其實選擇優質蛋白質的「大魚大肉」，不僅不會增加體重，還有助於減重。真正需要警惕的是「暴飲暴食」。尤其在年節期間，正餐之外常伴隨酒精、含糖飲料以及高糖甜點，這些才是引發體重增加與血糖波動的主因。

熱門年菜這樣吃 助糖友穩血糖

楊智雯也特別點名以下5道年菜，容易引發血糖波動卻常被忽略：

●紅燒獅子頭：以豬肉為基底的獅子頭通常使用高脂絞肉，加上油炸與勾芡的調理方式熱量直線飆升。因此，建議獅子頭可以一次吃半顆，將熱量空間留給其他年菜。

搭配大白菜、青江菜等富含膳食纖維的蔬菜，不僅能增加飽足感，還能讓整道菜更顯清爽。

●紅豆年糕：紅豆雖然富含膳食纖維，但卻不屬於蛋白質，而是澱粉。搭配糯米製成紅豆年糕，就加劇了升糖指數，糖尿病患者應淺嚐即止。若真的要吃建議安排在蛋白質與蔬菜之後，且一次以半個手掌心的份量為限。

●富貴雙方：看似單人份剛剛好，不過蜜汁火腿屬於加工製品，搭配上酥炸豆腐皮與麵包片，形成糖油混合物，快速推升血糖。由於富貴雙方高糖、高油，熱量相當高，吃一份相當於2.5份澱粉的熱量，因此建議最多吃一份，其他澱粉類食物則要謹慎選擇。

●鮮蝦粉絲煲：蝦子雖然是低脂蛋白質，但粉絲大多以綠豆澱粉或馬鈴薯澱粉製成，屬於隱形精緻澱粉。在烹調過程中，容易吸收湯汁中的鈉與油脂後成為「控醣地雷」。粉絲煲中多數會有些豆腐，主要可以多選豆腐搭配1-2隻蝦，粉絲則建議一次吃半小碗就好。

鮮蝦粉絲煲中的粉絲大多以綠豆澱粉或馬鈴薯澱粉製成，屬於隱形精緻澱粉。在烹調過程中，容易吸收湯汁中的鈉與油脂後，成為「控醣地雷」。（資料照）

●烏參海鮮羹：海鮮營養豐富，但羹類等勾芡食物在腸胃中的消化吸收速度快，容易導致血糖劇烈波動，糖尿病患者宜減少攝取。如果可以，盡量撈料不喝湯，以減少澱粉與鈉的攝取量。

進食順序採「水、肉、菜、飯、果」

楊智雯表示，年節期間要求不吃美食並不實際，但享受美食時仍應掌握適量與選擇的原則。遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，多補充蔬菜以及優質蛋白質，細嚼慢嚥延長進食時間，促進飽足感、減少進食量，並建議在飯後進行20分鐘的輕度運動，如散步等，有助於增加骨骼肌對於胰島素的利用，降低胰島素阻抗。

此外，在已預訂好的大餐前後適量減少進食份量，或延長斷食時間，也能有效穩定血糖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法